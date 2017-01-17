Магазин "Братья" в Пекине 25 лет популяризирует российские продукты

"Магазин "Братья" - мы работаем для вас с 1993 года" - такой русскоязычной вывеской встречает покупателей один из пекинских магазинов. Небольшая продуктовая лавка находится в шаговой доступности от российского посольства, и здесь уже на протяжении четверти века можно найти товары из России и стран СНГ, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Черный хлеб, сыр, творог, импортные соки, всевозможные сладости, сухофрукты, шоколад, соленые огурцы и даже российская водка -- все то, что не всегда есть даже в крупных китайских супермаркетах, можно без проблем купить в "Братьях". За последние 20 с лишними лет магазин принял огромное количество покупателей и по праву заслужил себе славу одного из лучших русских магазинов Пекина.

Лавкой владеет супружеская чета Юй Сянчэн и Ван Синмэй. А идея продавать именно русские продукты пришла к ним в голову, когда в обычный китайский магазинчик стали заглядывать русские покупатели. Сейчас большинство товаров поставляются из-за границы, что позволяет "Братьям" радовать клиентов большим ассортиментом импортных продуктов.

Раньше такого широкого выбора русских продуктов в магазине не было, и здесь можно было найти только некоторые виды молочных продуктов. Сейчас же за покупками в "Братья" ходят и живущие поблизости русские покупатели, и другие иностранцы, и -- китайцы, которые любят русские лакомства.

"Российские продукты известны в Китае своим высоким качеством и натуральным вкусом, поэтому все больше китайских покупателей делают выбор в их пользу", - отмечает хозяйка магазина Ван Синмэй.

Но жизнь магазина не обходится и без трудностей. Одна из проблем - короткий срок годности некоторых зарубежных товаров, что делает невыгодным их импорт в Китай. Так, конфеты "Птичье молоко" всегда очень хорошо продавались в "Братьях", но это скоропортящийся продукт, и из-за долгой перевозки магазинчик был вынужден от них отказаться.

Помимо этого, большую конкуренцию магазину составляет электронная торговля, которая стала популярной несколько лет назад. Многие покупатели делают покупки в интернет-магазинах, и это снижает рентабельность аналоговых магазинов.

Стоит отметить, что несмотря ни на что "Братья" остаются очень значимыми местом для покупателей, ведь его функции не ограничиваются куплей-продажей. Русские, живущие поблизости, часто советуются с хозяевами магазина по бытовым вопросам, и это стало возможно благодаря тому, что владелица магазина Ван Синмэй владеет русским языком.

Разговаривать на русском хозяйка "Братьев" научилась за долгие годы общения с покупателями, и этот навык стал полезным не только для ее клиентов, но и для нее самой. Ван Синмэй узнала многое о русских и их манере поведения. Так, хозяйке "Братьев" нравится, что русские мужчины уважительно относятся к женщинам, девушки всегда очень красиво одеты, родители советуются с детьми во время покупок, и вся семья очень вежлива друг другу.

Добавим, что название магазинчика тоже придумал один из русских приятелей супругов. Раньше магазином занимались муж и двое родственников -- отсюда и название с намеком на родственные связи. Родственники вскоре от бизнеса отказались, а название сохранилось.

Доброй традицией здесь уже на протяжении многих лет остается использование счетов вместо кассового аппарата, чего уже давно не увидишь в большинстве пекинских магазинов.

Но название не единственный раритет в "Братьях". Доброй традицией здесь уже на протяжении многих лет остается использование счетов вместо кассового аппарата, чего уже давно не увидишь в большинстве пекинских магазинов. Так что побывать в "Братьях" стоит уже благодаря этому кусочку старого Пекина.