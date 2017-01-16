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В мире

15 января 2017, 14:40
Госпитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедицины
Госпитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедицины
Госпитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедицины

Госпитальное судно "Иртыш" получит новейшие системы телемедицины

На судне установлены новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое, реанимационное оборудование

На госпитальном судне "Иртыш" Тихоокеанского флота (ТОФ)  завершен второй этап модернизации и установки нового медицинского оборудования, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Согласно государственному контракту морское госпитально-пассажирское судно уже получило новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, современное хирургическое и реанимационное оборудование, оборудование для лабораторных исследований, анестезиологическое оборудование и системы жизнеобеспечения последнего поколения.

Кроме того, в наступившем году на госпитальное судно поступит оборудование для телемедицины, что позволит совместно с ведущими специалистами центральных госпиталей Министерства обороны России в онлайн режиме проводить операции, а также телеобучение и консультирование военных медицинских специалистов в море.

Задачами госпитального судна являются: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненым, больным и пострадавшим в мирное время или во время боевых действий; эвакуация пострадавших с кораблей и судов; организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей  и подводных лодок в море.

Госпитальное судно "Иртыш" способно принимать раненых и больных как с берега, так и в море. Для этого с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема сразу шести пострадавших на платформе, медицинский катер и вертолет.  

Медицинская часть расположена непосредственно в средней части корабля для снижения качки от волнений моря. Система кондиционирования обеспечивает благоприятные условия во всех помещениях корабля.

Госпиталь состоит из хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приемного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.

На борту судна для больных развернуты 100 мест, а во время массового приема пациентов - до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения. Все медицинские помещения оснащены необходимым оборудованием.

Для общей физической подготовки на борту предусмотрены тренажерные залы  и залы для игровых видов спорта (теннис, волейбол, минифутбол). Реабилитационный центр включает в себя спортивный зал, плавательный бассейн, баню с сауной, тир и салон отдыха.

Метки: ТОФ

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