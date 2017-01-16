Красная змея и другие пограничные стены планеты

Впрочем, стена эта отнюдь не самая длинная или мощная.

Забор от сирийцев

Для обеспечения безопасности на другом 191-километровом отрезке южной границы Турции созданы временные ограждения из колючей проволоки.

Отмечается, что благодаря принятым мерам за последний год предотвращено более 57 тысяч попыток пересечения границы, причем большинство инцидентов (почти 90%) пришлось на сирийский участок. Задержаны были свыше 420 тысяч человек, в числе которых граждане 74 стран. Большинство нарушителей — порядка 390 тысяч — сирийцы.

Великая Китайская.



Напомним, что самой, пожалуй, известной пограничной преградой в мире является Великая Китайская стена. Это рукотворное и пока самое длинное искусственное сооружениев мине имеет длину 8 851 километр и 800 метров.

При укладке каменных блоков стены применялась клейкая рисовая каша с примесью гашёной извести.

Великая китайская стена была включена в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1987 году как одна из величайших китайских исторических достопримечательностей. Ко всему прочему, это одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире - ежегодно здесь бывает около 40 миллионов туристов.

Вопреки существующему мнению, Великую китайскую стену нельзя увидеть невооружённым глазом с орбитальной станции, хотя на спутниковых снимках её видно.

Западная часть Великой китайской стены с длинной цепью сторожевых башен предоставляла защиту тем, кто путешествовал по Великому шёлковому пути.

Интересно, что Великая Китайская стена не считается одним из чудес древнего мира; попросту говоря, менее древние чем китайская цивилизации древних египтян, греков и римлян попросту ничего о ней не знали. Странно, не правда ли?

Иранцы тож были не промах

Кроме Великой Китайской, древняя Азия славится еще одной пограничной стеной – Великой Горганской. Она начиналась на западном берегу Каспия и при длине в 195 километров доходит до предгорий Кавказа на востоке, надежно запирая границы Ирана от набегов с севера "белых гуннов" - кочевников-эфталитов, создавших обширное государство в Средней Азии в 4-6 веках н.э.

Как и Великая Китайская, Горганская стена шириной от 6 до 19 метров построена из кирпича, правда, здешний кирпич местные умельцы делали из речного ила, который после обжига приобретал прочность камня и красный цвет. Именно поэтому Горганскую стену часто называли Красной змеей.

Древние персы на большей части протяженности Красной змеи вырыли вдоль нее огромный и широкий канал глубиной около 5 метров, существенно повышавший ее оборонительную функцию.

Причем ширина стены позволяла торговцам, караванам и путешественникам использовать ее (так же как Великую Китайскую) как суперзащищенную от кочевников дорогу – часть Великого шелкового пути из Китая к Британским островам!

Американо-мексиканский барьер

Буквально накануне новоизбранный президент США Трамп ратовал за продолжение строительства стены на границе Америки с Мексикой.

U.S-Mexico Border Wall или U.S.-Mexico Barrier — совокупность заграждений, проложенных американскими властями вдоль сухопутной государственной границы между США и Мексикой. Общая длина заграждения, предназначенного для предотвращения незаконного перехода границы со стороны Мексики, составляет 1078 километров, длина всей границы с Мексикой - 3145 километров. В 2008 году журнал "Time" назвал заградительный комплекс "Великой Американской Стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной.

Строительство разделительной стены началось с нескольких последовательных этапов по предотвращению нелегальной иммиграции. Первый этап начался 19 сентября 1993 года и продолжался три недели. Пограничная служба США значительно увеличила количество патрулей на отрезке границы протяженностью 30 километров в районе пограничного города Эль-Пасо, штат Техас. С целью отбить желание у мексиканцев пересекать границу, погранслужба выставила вдоль границы большое количество зеленых внедорожников с пограничниками внутри, и начала круглосуточное патрулирование территории четырьмя вертолетами. Также был починен разделительный забор протяжённостью около 16 километров, ранее повреждённый иммигрантами. В результате операции, количество задержанных нелегальных иммигрантов на этом участке резко снизилось, и Пограничная служба США сочла это успехом.

Второй этап начался 1 октября 1994 года. Тогда был построен забор протяженностью около 10 километров возле Сан-Диего и значительно увеличено количество агентов Пограничной службы США. Ранее на этом участке было задержано более половины всех нарушителей границы, а в последующие несколько лет количество задержанных нарушителей на этом участке снизилось на 75%. Но критики строительства стены отмечали, что нелегалы просто были вынуждены сместить пути перехода границы на восток, и стали чаще пользоваться услугами профессиональных контрабандистов. Также были отмечены случаи, когда нарушителей просто не регистрировали, что создавало видимость снижения попыток незаконного пересечения границы. К 1998 году забор был расширен на всю длину границы Калифорнии с Мексикой.

В 2006 году президент Джордж Буш подписал указ № 6061 под названием "Закон о безопасном заборе" (англ. The Secure Fence Act). Закон предписывал постройку новых пограничных заборов общей протяженностью около 1100 километров и обеспечивал погранслужбу дополнительным оборудованием для контроля над границей. К 2009 году были установлены заборы общей длиной более 900 километров.

На многих участках стены между США и Мексикой установлены двойные и тройные барьеры высотой от 3 до 4.5 метров. Верхняя часть забора согнута вовнутрь и опутана колючей проволокой, чтобы сильнее затруднить преодоление преграды. В некоторых местах присутствует дополнительный забор из металлических листов, чтобы предотвратить какой бы то ни было контакт по обе стороны границы. Между заборов пролегает полоса "ничейной земли" (англ. No man’s land), которую погранслужба США патрулирует при помощи ярких прожекторов, бронированных грузовиков и видеокамер. Контроль над прилегающей к забору со стороны США территорией осуществляется при помощи вертолётов и автомобилей повышенной проходимости. На берегах Тихого океана и Мексиканского залива, являющих собой крайние точки сухопутной границы, стены могут простираться на значительное расстояние в воде.

Также отдельные участки стены созданы в виде проволочного забора для скота, забора из вертикально поставленных рельс, забора из стальных труб определённой длины c залитым внутрь бетоном и даже завала из расплющенных под прессом машин.

Строительство стены привело к тому, что большее количество попыток пересечь границу стало осуществляться через пустыню Сонора и переход в горах Бабокивари. Для того, чтобы добраться до ближайшей американской дороги, расположенной в резервации Тохоно-оодхам, людям необходимо преодолеть расстояние около 80 километров в тяжелых природных условиях. По данным мексиканской национальной комиссии по правам человека, в период с 1994 по 2009 годы, более 5600 нелегальных иммигрантов погибло, пытаясь перейти границу. Причиной смерти, как правило, была жара в пустыне, через которую им приходилось идти.

Евреи против ходоков

В 2003 году началось строительство стены, отделяющей Израиль от соседей-арабов в районе западного берега реки Иордан. Разделительный барьер, построенный Израилем состоит из металлического забора с "колючкой", траншеи, забора с датчиками движения, КСП, дороги для патрулей и 70-метровой зоны карантина вдоль нее.

Построено уже 703 километра, но работы не окончены из-за протестов палестинцев, уверенных, что стена отклоняется от границы на земли Палестины. Интересно, что после постройки стены теракты арабов-смертников в ее окрестностях почти полностью прекратились.

А на нейтральной полосе цветы

В 2005 году Пакистан начал возводить стену с "колючкой", подключенной к высокому напряжению электротока, длиной 2400 километров на границе с Афганистаном.

А Индия уже выстроила стену длиной 2900 километров на границе с тем же Пакистаном, отгородив от соседа свои неспокойные племена из Кашмира.

Пхукет

Выживающий (и неплохо, нужно сказать) за счет внешнего туризма Таиланд тоже не удержался – и с 2007 года по сю пору забабахал 75-километровую стену на границе с Малайзией. Дело в том, что в течение многих лет на границе двух стран процветала торговля людьми и контрабанда, в том числе наркотиков и бензина, пока правительство Таиланда не начало принимать серьезные меры. Кроме того, как сообщается, север Малайзии выступал базой для тайских мятежников, которые орудуют на юге Таиланда.

Главы двух стран согласились на создание сплошной стены на границе для роста безопасности. Тем не менее остается нерешенным вопрос, кто будет за нее платить.

Африка за забором

Не отстает от Востока и африканский континент. Как пишет известный журналист Дмитрий Соколов, в далеком 1975 году ЮАР построила жуткий электрифицированный забор в 3,3 тысячи вольт на границе с Зимбабве и Мозамбиком. Любителям указывать на количество жертв во время существования Берлинской стены было бы полезно узнать, что всего за три года - с 1986-го по 1989-й - из-за африканского барьера под током погибло больше людей, чем за 28 лет существования Берлинской стены. В 2002 году было принято решение снести ужасную стену, но оно так и не было выполнено, напротив, в 2003 году появилась стена между Ботсваной и Зимбабве.

Но самой внушительной в Африке считается марокканская стена, протянувшаяся на 2720 километров. Собственно, это грандиозное сооружение и стеной-то назвать сложно, это скорее настоящий укрепрайон, растянувшийся почти на три тысячи километров. Оборонительное сооружение, воздвигнутое для защиты от местных революционеров, состоит из трехметровых валов, крепостных стен, колючей проволоки, пулеметных гнезд и даже минных полей.

К концу 2015 года планировалось закончить строительство 168-километровой стены на границе, отделяющей Тунис от охваченной беспорядками Ливии.

Европа городит что и где попало

Несмотря на память о мрачных временах существования Берлинской стены, на сегодняшний день на старом континенте до сих пор существует немало стен, разделяющих народы и государства, а в связи с небывалым наплывом мигрантов из Африки их количество будет лишь расти.

Много лет Кипр разделяет стена между турецкой и греческой частями острова. В то же время от самой Турции трехметровой стеной с колючей проволокой отгородилась Болгария.

Невероятно, но в Великобритании, светоче юриспруденции и закона, с 1969 года существует "Белфастская" стена, разделяющая людей разных христианских концессий. После беспорядков в городах Северной Ирландии власти разделили стенами поселения католиков, ратующих за независимость Ирландии, от мест жительства протестантов, лояльных официальному Лондону. Английская стена неоднородна, ее участки составляют от 100 метров до пяти километров длиной. Иногда в семиметровой стене встречаются ворота, охраняемые полицией.

Самое удивительное, что Еврокомиссия неоднократно резко высказывалась против строительства стен между государствами в Европе. Однако к ее мнению мало кто прислушивался, а в ближайшей перспективе из-за массового нашествия мигрантов количество стен в Европе будет только расти.

Причем, как ни странно, современные разграничительные стены довольно неплохо защищают своих строителей от непрошеных гостей, будь то неконтролируемые потоки мигрантов или коварные террористы.

В случае с Россией строительство по периметру ее границ стен с государствами, проводящими недружественную политику в отношении нашей страны, стоит лишь сказать спасибо за защиту российской территории от непрошеных и нежеланных гостей. Например, Эстонии и Литве.