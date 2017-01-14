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Общество

13 января 2017, 16:00
Суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать "Рудневский мост"

Суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать "Рудневский мост"

В связи с выявленными нарушениями в администрацию города было внесено представление

Прокуратура г. Владивостока совместно со специалистами дорожного надзора провела проверку состояния искусственного сооружения – "Рудневский мост". Проверка выявила множественные разрушения асфальтового покрытия, а также сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара и деформации перил, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

При визуальном осмотре мостового сооружения зафиксированы многочисленные разрушения асфальтобетонного покрытия, а также сквозные разрушения на железобетонных плитах тротуара. Выявлены нарушения вертикальности и деформации перильного ограждения длиной более 5 м. В местах крепления перильных стоек имеются разрушения бетона (отмостки), на опорах  мостового сооружения - трещины и сколы. Также на асфальтобетонном покрытии мостового сооружения имеются поперечные трещины по деформационным швам.

В связи с выявленными нарушениями в администрацию города было внесено представление, по результатам рассмотрения которого действенные меры к устранению нарушений не приняты.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности провести техническое обследование моста, по итогам которого произвести ремонтно-восстановительные работы данного объекта транспортной инфраструктуры, а также организовать мероприятия, направленные на его содержание в соответствии с требованиями приказа Минтранса России.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Однако, не согласившись с таким судебным актом, ответчик обжаловал его в вышестоящую инстанцию. А 11 января 2017 года Приморский краевой суд признал оспариваемое решение законным и обоснованным и оставил решение суда первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу ответчика – без удовлетворения.

Метки: Рудневский мост

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