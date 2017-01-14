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Общество

13 января 2017, 15:00
Спасатели Приморья продемонстрировали методы самоспасения из полыньи
Спасатели Приморья продемонстрировали методы самоспасения из полыньи
Спасатели Приморья продемонстрировали методы самоспасения из полыньи
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Спасатели Приморья продемонстрировали методы самоспасения из полыньи

Соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – залог безопасности

12 января во Владивостоке на акватории Амурского залива спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы провели тренировку по спасению человека, провалившегося под лёд. Специалисты рассказали о том, как провалившийся под лёд рыбак может выбраться из воды, и продемонстрировали несколько методов самоспасения, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По статистике, именно зимняя рыбалка чаще всего становится причиной гибели людей на воде в зимний период. Лёд коварен и опасен. Рыбаки знают об этом, но продолжают пренебрегать личной безопасностью в погоне за уловом. Выбраться из полыньи самостоятельно очень сложно, тем более с рыбацкой амуницией.

Спасатели напоминают, что главным правилом при выходе на лёд является соблюдение всех необходимых мер безопасности, кроме того надо быть бдительным к окружающим. Помните, что Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Выходя на лед водоёма, визуально просмотрите, насколько это возможно, предстоящий маршрут. Если на вас рюкзак, грудную стяжку нужно расстегнуть, а лямки расслабить до такой степени, чтобы рюкзак можно было легко сбросить: когда вы окажетесь в воде, рюкзак какое-то время будет на плаву (и даже поможет вам удержаться на поверхности воды) и вытолкать его на лед не составит труда, но когда он наберет воду, это будет сделать очень проблематично.

По словам спасателя Приморской краевой поисково-спасательной службы Андрея Казачёнок, для выхода на лёд каждый рыбак должен основательно подготовиться. Для этого необходимо иметь при себе свисток и небольшую верёвку до 10 метров в длину с какой-нибудь ручкой. Эти приспособления помогут быстро привлечь внимание и выбраться из воды.

"В первую очередь важно не теряться и не паниковать. В случае если нет перчаток, нужно натянуть рукава на ладони, чтобы они как можно меньше мёрзли. Провалившемуся человеку рекомендуется лечь на живот, постараться закинуть ноги на лёд и, вращаясь вокруг своей оси, выкатиться на него. При этом важно двигаться в ту сторону, с которой шли изначально, так как там проверенный и прочный лёд. Если рядом есть другие люди, то они могут помочь выбраться как раз с помощью верёвки или "цепочкой", то есть 2-3 человека падают на живот, подползают к утопающему как можно ближе и тянут на поверхность. Всё вышеперечисленное – так называемые методы самоспасения", - рассказал Андрей Казачёнок.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

  • не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
  • широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
  • по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;
  • попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
  • если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
  • передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Памятка по оказанию помощи, провалившемуся под лед:

  • вызвать скорую помощь и спасателей;
  • вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать несколько шарфов, ремни или одежду;
  • сообщить пострадавшему криком, что идёте ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
  • пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
  • нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
  • за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
  • подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;
  • осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;
  •  доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);
  • окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника);
  •  передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Метки: спасатели

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