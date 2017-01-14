Студия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентов

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде.

В программе обучения:

техника речи;

актерское мастерство;

конферанс;

мастерство теле- радио- ведущего;

работа перед камерой;

теле -режиссура;

основы журналистики;

умение работать с информацией;

этика;

психология общения.

Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видео сюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съемкаx. Сняться в кино.



Обращаться по телефонам:

Ольга +7(908)453-05-17

Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11