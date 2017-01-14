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Стиль жизни

13 января 2017, 11:50
Студия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентов
Студия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентов
Студия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентов

Студия детской журналистики "Недетские новости" набирает корреспондентов

Это возможность стать частью медиакультуры

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде.

В программе обучения: 

  • техника речи;
  • актерское мастерство;
  • конферанс;
  • мастерство теле- радио- ведущего; 
  • работа перед камерой;
  • теле -режиссура; 
  • основы журналистики;
  • умение работать с информацией;
  • этика;
  • психология общения.

Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видео сюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съемкаx. Сняться в кино.

Обращаться по телефонам:
Ольга +7(908)453-05-17
Кристина +7(914)076-44-87, +7(902)487-01-11

Метки: детские новости

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