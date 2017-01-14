Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Новости компаний

13 января 2017, 12:40
Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья

Почта России доставит журналы и газеты в библиотеки детских домов и дома престарелых Приморья

Акция "Дерево добра" собрала подписку на издания для 45 социальных учреждений края

В рамках благотворительной акции "Дерево добра", около 2000 экземпляров периодических печатных изданий в новом году Почта России в Приморском крае будет доставлять в детские дома, социально-реабилитационные центры, дома престарелых, а также адресно ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает ЕНВ.

Благодаря активному участию приморцев акция "Дерево добра" собрала подписку на издания для 45 социальных учреждений края на общую сумму 255 тысяч рублей.

"Благотворительная акция "Дерево добра" позволяет обратить внимание общества на детей, которые растут без родителей, и помочь им получить новые знания. Приморцы также стали участниками акции "Помоги Деду Морозу" и кроме подписки на печатные издания подарили новогодние подарки от Деда Мороза для 184 детей, проживающих в детских домах Владивостока, Арсеньева, Дальнереченска, Кавалерово, Находки, Спасска - Дальнего, Уссурийска, а также Пограничного и поселка Горнореченский", - отметила руководитель Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

Напомним, благотворительная акция "Дерево добра" проводится с 2015 года. В почтовых отделениях городов и районных центров Приморского края подготовлены подписные бланки акции "Дерево добра" на издания с указанием адреса социального учреждения. На сайте Почты России также доступен перечень учреждений и изданий, которые их воспитанники хотели бы получать. Каждый желающий может оформить подписку и внести свой вклад в просвещение подрастающего поколения.

Управление федеральной почтовой связи Приморского края - филиал ФГУП "Почта России" включает 522 отделение почтовой связи. Общая численность сотрудников филиала составляет более 5 800 человек, в том числе около 1 800 почтальонов и 1 200 операторов почтовой связи.

Метки: акция

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Южнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во ВладивостокЮжнокорейская авиакомпания "Jeju Air" начнёт летать во Владивосток
26 декабря 2016, 22:00
На данный момент на воздушном направлении Владивосток – Сеул действуют три авиаперевозчика
Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"Банк "Приморье" закрывает проект безналичной оплаты проезда "Мой Дельфин"
23 декабря 2016, 21:00
Устройства для приема оплаты с карт в автобусах будут работать по 31 января 2017 года
Завершается первый этап модернизации тоннеля им. Сталина во ВладивостокеЗавершается первый этап модернизации тоннеля им. Сталина во Владивостоке
23 декабря 2016, 14:10
Железнодорожный тоннель длиной 1380 м. расположен на перегоне Вторая речка – Мыс Чуркина

Последние новости

Новые правила заготовки древесины угрожают кедровым лесам Дальнего ВостокаНовые правила заготовки древесины угрожают кедровым лесам Дальнего Востока
вчера, 22:20
В Год экологии снят запрет на промышленные рубки в кедровых лесах
Суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать "Рудневский мост"Суд обязал администрацию Владивостока отремонтировать "Рудневский мост"
вчера, 16:00
В связи с выявленными нарушениями в администрацию города было внесено представление
Спасатели Приморья продемонстрировали методы самоспасения из полыньиСпасатели Приморья продемонстрировали методы самоспасения из полыньи
вчера, 15:00
Соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей – залог безопасности

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+