"Русагро" построит комбикорновый завод в Приморье

Резидент ТОР "Михайловский" компания "Русагро-Приморье" построит комбикормовый завод и увеличит площадь пашни, сообщает ЕНВ.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, компания будет производить корма на основе сои и кукурузы собственного производства.

"На площадке “Некруглово” ведутся подготовительные работы по строительству комбикормового завода мощностью 240 тысяч тонн комбикормов в год", – отметили в ведомстве.

Кроме того, компания увеличит площадь пахотных земель.

"Для обеспечения собственной кормовой базой будущих свинокомплексов компанией приобретены хозяйства Пограничного и Ханкайского районов. Таким образом, общая площадь пашни составит почти 37 тысяч гектаров", – добавили специалисты.

Напомним, по словам губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сельское хозяйство – одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание.

В планах краевых властей – увеличить производство свинины в 12 раз, что превышает потребность жителей Приморья. Такие объемы позволят не только насытить местный рынок, но и обеспечить поставки свинины в соседние страны.

Отметим, ТОР "Михайловский" специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Так, его якорный резидент "Русагро-Приморье" планирует построить 10 свинокомплексов общей мощностью 700 тысяч голов свиней единовременного содержания. Общий объем инвестиций составит – 18,7 миллиардов рублей.