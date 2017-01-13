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Общество

12 января 2017, 15:00
Соединению надводных кораблей ТОФ исполнилось 65 лет

Соединению надводных кораблей ТОФ исполнилось 65 лет

Дивизия надводных кораблей стала основой надводных сил Тихоокеанского флота

11 января 2017 года исполнилось 65 лет со дня образования дивизии надводных кораблей, которая стала основой надводных сил Тихоокеанского флота в Приморском кра, сообщает ЕНВ.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО капитан 2 ранга Владимир Матвеев:

"В честь праздника на кораблях соединения состоялись торжественные построения, зачитаны праздничные приказы.В последние годы значительное место в деятельности соединения надводных кораблей ТОФ занимает выполнение учебно-боевых задач в различных районах Мирового океана.Экипажи кораблей соединения принимают постоянное участие во всех крупномасштабных и международных военно-морских учениях сил ТОФ, таких как "Индра", "Морское взаимодействие", "Тихоокеанский орел", "Римпак" и "Сарекс".

Сегодня вдали от родных берегов в Тихом океане находится отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Отряд, под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, вышел из главной базы флота города Владивосток в середине октября 2016 года.

Корабли выполняли задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах. Побывали с деловыми визитами в Индонезийском порту  Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд.

С 14 по 21 декабря совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия, где приняли участие в военно-морском  российско-индийском учении "ИНДРА НЭВИ - 2016" в Бенгальском заливе.

В первых числах января 2017 года корабли совершили визит доброй воли в порт Манила (Филлипины).

Сейчас корабли Тихоокеанского флота продолжают выполнять задачи дальнего морского похода в водах Тихого океана.

Метки: ТОФ

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