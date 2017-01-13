Соединению надводных кораблей ТОФ исполнилось 65 лет

11 января 2017 года исполнилось 65 лет со дня образования дивизии надводных кораблей, которая стала основой надводных сил Тихоокеанского флота в Приморском кра, сообщает ЕНВ.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО капитан 2 ранга Владимир Матвеев:

"В честь праздника на кораблях соединения состоялись торжественные построения, зачитаны праздничные приказы.В последние годы значительное место в деятельности соединения надводных кораблей ТОФ занимает выполнение учебно-боевых задач в различных районах Мирового океана.Экипажи кораблей соединения принимают постоянное участие во всех крупномасштабных и международных военно-морских учениях сил ТОФ, таких как "Индра", "Морское взаимодействие", "Тихоокеанский орел", "Римпак" и "Сарекс".

Сегодня вдали от родных берегов в Тихом океане находится отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома". Отряд, под командованием заместителя командующего Приморской флотилии разнородных сил контр-адмирала Эдуарда Михайлова, вышел из главной базы флота города Владивосток в середине октября 2016 года.

Корабли выполняли задачи боевой службы в Тихом и Индийском океанах. Побывали с деловыми визитами в Индонезийском порту Танджунгприок, где приняли участие в международной выставке вооружений "Индодефенс-2016" и совершили заход в порт Саттахип Королевства Таиланд.

С 14 по 21 декабря совершили заход в порт Вишакхапатнам Республики Индия, где приняли участие в военно-морском российско-индийском учении "ИНДРА НЭВИ - 2016" в Бенгальском заливе.

В первых числах января 2017 года корабли совершили визит доброй воли в порт Манила (Филлипины).

Сейчас корабли Тихоокеанского флота продолжают выполнять задачи дальнего морского похода в водах Тихого океана.