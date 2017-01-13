Жители Дальнего Востока довольны своим отдыхом в прошедшие новогодние каникулы

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел массовый опрос населения среди 8100 жителей Дальневосточных субъектов в первой половине января. Специалисты центра выяснили, что дарили дальневосточники друг другу и спросили у жителей о впечатлениях от проведенного отдыха, сообщает ЕНВ.

Согласно результатам исследования, более половины опрошенных (54%) довольны проведенными новогодними каникулами и только 8% дальневосточников выразили недовольство по результатам праздничной декады.

Директор, ведущий политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев подчеркнул, что отношение респондентов к проведенным новогодним праздникам зависит в первую очередь от личностных установок жителей:

"Для кого-то провести больше недели в кругу семьи на Новый год – это чуть ни единственная возможность в году, для кого-то – вполне привычное времяпрепровождение на новогодних праздниках, от которого не хочется отказываться, а для кого-то просто все время находится рядом с семьей является скучным и неинтересным занятием. Но в целом опрос показал хорошую картину. В конце ноября мы проводили социологическое исследование на схожую тематику так же в рамках девяти субъектов Дальнего Востока России. По результатам того исследования, около 4% респондентов рассказали нам о том, что не будут праздновать Новый год по причине плохого материального положения. Понятно, что они вряд ли могли быть полностью довольны проведенными выходными днями, тем более в экономически стагнированное время. Ведь в начале каждого года производство и человеческая активность падают, что негативно сказывается на экономике, в том числе, на росте цен, который мы традиционно наблюдаем в начале каждого года в кризисный период. Что касается этого года, то мы видим, что социальное самочувствие дальневосточников несколько выравнивается. Так, в начале прошлого, 2016 года Центр социальных инноваций "Чёрный куб" проводил исследование, по результатом которого выяснилось, что более половины жителей ДФО (53%) экономический кризис затронул серьезным образом, в этом году, по нашим данным, так считают уже менее половины дальневосточников", — прокомментировал Юрий Коломейцев.

Исследователи также выяснили, что дарили жители Дальнего Востока друг другу на Новый год. По результатам опроса 8100 респондентов выяснилось, что в 37% случаев люди дарили друг другу новогодние сувениры и игрушки. В 26 случаях из ста жители Дальнего Востока дарили предметы обихода, объясняя свой выбор тем, что Новый год – это, в первую очередь, семейный праздник.

Львиную долю новогодних подарков на Дальнем Востоке составили одежда и аксессуары, украшения, косметика, парфюм, предметы личной гигиены. 24% респондентов указали, что именно такие подарки они получали от своих близких и друзей либо же сами их им дарили.

В Новый год многие дальневосточники получили в подарок различные технические устройства (5%) – от простых наушников до бытовой техники.