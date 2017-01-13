Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

12 января 2017, 13:00
Жители Дальнего Востока довольны своим отдыхом в прошедшие новогодние каникулы

Жители Дальнего Востока довольны своим отдыхом в прошедшие новогодние каникулы

ЦСИ "Чёрный куб" провел социологическое исследование в Дальневосточных субъектах РФ

Центр социальных инноваций "Чёрный куб" провел массовый опрос населения среди 8100 жителей Дальневосточных субъектов в первой половине января. Специалисты центра выяснили, что дарили дальневосточники друг другу и спросили у жителей о впечатлениях от проведенного отдыха, сообщает ЕНВ.

Согласно результатам исследования, более половины опрошенных (54%) довольны проведенными новогодними каникулами и только 8% дальневосточников выразили недовольство по результатам праздничной декады.

Директор, ведущий политолог Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев подчеркнул, что отношение респондентов к проведенным новогодним праздникам зависит в первую очередь от личностных установок жителей:

"Для кого-то провести больше недели  в кругу семьи на Новый год – это чуть ни единственная возможность в году, для кого-то – вполне привычное времяпрепровождение на новогодних праздниках, от которого не хочется отказываться, а для кого-то просто все время находится рядом с семьей является скучным и неинтересным занятием. Но в целом опрос показал хорошую картину. В конце ноября мы проводили социологическое исследование на схожую тематику так же в рамках девяти субъектов Дальнего Востока России. По результатам того исследования, около 4% респондентов рассказали нам о том, что не будут праздновать Новый год по причине плохого материального положения. Понятно, что они вряд ли могли быть полностью довольны проведенными выходными днями, тем более в экономически стагнированное время. Ведь в начале каждого года производство и человеческая активность падают, что негативно сказывается на экономике, в том числе, на росте цен, который мы традиционно наблюдаем в начале каждого года в кризисный период. Что касается этого года, то мы видим, что социальное самочувствие дальневосточников несколько выравнивается. Так, в начале прошлого, 2016 года Центр социальных инноваций "Чёрный куб" проводил исследование, по результатом которого выяснилось, что более половины жителей ДФО (53%) экономический кризис затронул серьезным образом, в этом году, по нашим данным, так считают уже менее половины дальневосточников", — прокомментировал Юрий Коломейцев.

Исследователи также выяснили, что дарили жители Дальнего Востока друг другу на Новый год. По результатам опроса 8100 респондентов выяснилось, что в 37% случаев люди дарили друг другу новогодние сувениры и игрушки. В 26 случаях из ста жители Дальнего Востока дарили предметы обихода, объясняя свой выбор тем, что Новый год – это, в первую очередь, семейный праздник.

Львиную долю новогодних подарков на Дальнем Востоке составили одежда и аксессуары, украшения, косметика, парфюм, предметы личной гигиены. 24% респондентов указали, что именно такие подарки они получали от своих близких и друзей либо же сами их им дарили.

В Новый год многие дальневосточники получили в подарок различные технические устройства (5%) – от простых наушников до бытовой техники.

Метки: исследование

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Соединению надводных кораблей ТОФ исполнилось 65 летСоединению надводных кораблей ТОФ исполнилось 65 лет
вчера, 15:00
Дивизия надводных кораблей стала основой надводных сил Тихоокеанского флота
Почта России начнет доставку пенсионерам единовременной выплаты с 13 январяПочта России начнет доставку пенсионерам единовременной выплаты с 13 января
вчера, 11:00
В Приморском крае выплату получат более 293 тысяч человек
Корвет ТОФ "Совершенный" находится в Приморье на стадии совершенствованияКорвет ТОФ "Совершенный" находится в Приморье на стадии совершенствования
11 января 2017, 10:30
Корабль войдёт в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединённого командования войск ТОФ с базированием на Камчатке

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+