Александр Галушка: К Дальнему Востоку нужен особый подход

11 января Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выступил с докладом в рамках "правительственного часа" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, отметив "беспрецедентное внимание законодательной власти к развитию Дальнего Востока", сообщает ЕНВ соо сылкой на пресс-службу Государственной Думы.



По его словам, в прошлом году было принято "семь федеральных законов, которые прямо направлены на подъём и опережающее развитие нашего Дальнего Востока". Министр подчеркнул, что такого "законотворческого" внимания к Дальнему Востоку никогда до этого не было. Это законы, которые, по мнению Министра, "отвечают на актуальные нужды и развитие Дальнего Востока, и о необходимости принятия которых речь шла десятилетиями", они бесплатно дают "людям землю на Дальнем Востоке, инвесторам - налоговые льготы, экономике - дешевую электроэнергию", "связывают богатейший биоресурсный потенциал с развитием рыбопереработки и судостроения".

Кроме того, докладчик отметил федеральный закон о распространении режима "Свободного порта Владивосток" на другие регионы Дальнего Востока: Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский район Сахалинской области, город Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае и город Певек на Чукотке. А также упомянул закон, упрощающий правила круизного судоходства и поправки в закон о "дальневосточном гектаре", законопроект о налоговых льготах для предприятий туристической отрасли Дальнего Востока, внесенный правительством 27 декабря в Государственную Думу.

Александр Галушка считает, что главным итогом развития макрорегиона в 2016 году "можно считать лучшую за 25 лет демографическую динамику". Так, по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился в 2 раза и почти в 3 раза по сравнению с 2014 годом. Но задача - увеличение его численности, чтобы люди, по его словам, "приезжали, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, работали здесь, создавали семьи, были счастливы".

Министр проинформировал депутатов о новой Программе демографического развития Дальнего Востока, фиксирующей главную цель – добиться притока населения. Программа содержит "конкретный набор предложений" для молодежи по повышению рождаемости на Дальнем Востоке – налоговые льготы, пособия при рождении детей и решение жилищных проблем. На демографическое развитие Дальнего Востока, на открытие новых рабочих мест направлена, по его словам, политика Министерства.

Особо докладчик отметил заработавший в 2016 году закон о бесплатном предоставлении земли на Дальнем Востоке. По его словам, на сегодняшний день уже более 30 тысяч дальневосточников обратилось за получением "дальневосточного гектара", 3,5 тысячи жителей уже получили право безвозмездного пользования землей на Дальнем Востоке. С 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" сможет получить любой гражданин России. Опрос ВЦИОМ в декабре 2016 года показал, что 14% хотят получить землю на Дальнем Востоке: 6,5% ответили твердое "да", еще 8% - "скорее всего да". 6,5% - это 10 млн. человек, притом, что сейчас на Дальнем Востоке живет 6,2 млн. человек.

Также Министр остановился на перспективах взаимодействия с ближайшими соседями, назвав Азиатско-Тихоокеанский "самым динамично развивающимся регионом мира". Налог на прибыль, скорость подключения к электрическим сетям и другие преференции, по словам Александра Галушки, могут сделать и Дальний Восток конкурентоспособным.

"Благодаря этим механизмам на Дальний Восток привлечено 1 трлн. 325 млрд. рублей инвестиций, из которых 93% - частные инвестиции, а 7% - государственные вложения. За суммой в 1,3 трлн. стоят 475 инвестиционных проектов. Это новые заводы, новые фабрики, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы на Дальнем Востоке со сроком реализации до 2025 года. В этих рамках создается 80 тысяч новых рабочих мест", - заявил Александр Галушка, сообщив, что в 2016 году в рамках новых инструментов запущено 25 новых предприятий (завод по производству тепло- и звукоизоляционных материалов в Хабаровском крае, первая очередь крупнейшего на Дальнем Востоке животноводческого комплекса, производственно-логистический центр и спортивно-туристический парк в Приморском крае, завод по производству цемента в Амурской области, тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае и Якутии, первая очередь Инаглинского угольного ГОКа в Якутии, аквапарк на Камчатке), в 2017 году будет запущено 50, а совокупно в ближайшие три года будет запущено более 280 предприятий с 34 тысячами новых рабочих мест.

Как отметил Министр, в федеральном бюджете, принятом в конце прошлого года, на эти цели предусмотрено 56 млрд. бюджетных инвестиций.

В эту систему сейчас входят четыре института развития. Это Корпорация развития Дальнего Востока, которая создает инфраструктуру для инвесторов, выступает для них "одним окном" и наделена правом представлять и защищать интересы инвесторов в суде, предъявлять в их интересах судебные иски в рамках споров с контрольно-надзорными органами.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, которое обеспечивает инвесторов трудовыми ресурсами. За первый год работы Агентства его услугами безвозмездно воспользовались 128 работодателей, на дальневосточных предприятиях трудоустроено 4120 человек.

Фонд развития Дальнего Востока, который предоставляет инвесторам льготное (до 5%) и длинное (до 10 лет) финансирование проектов. Сегодня Фондом поддержано 12 проектов, все имеющиеся у него средства распределены между инвесторами. И в соответствии с поручением Президента России решается вопрос о его докапитализации.

Говоря о работе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, докладчик упомянул, что портфель Агентства проектов уже на сумму более 1 трлн. рублей, а также рассказал о ряде инвестиционных соглашений, получившем признание Восточном экономическом форуме, стратегическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, развитии международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", о госкомпаниях, в частности тарифах "Аэрофлота" и РЖД, о запрете закрытия "под флагом оптимизации" ФАПов, школ в приграничных территориях Дальнего Востока.

Завершая свое выступление, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка подчеркнул, что "это только начало пути" по установленному Президентом России национальному приоритету развития Дальнего Востока.

Мнение Счетной палаты о работе Министерства представил Юрий Росляк. В выступлении аудитора отмечалось, что "за последний период Министерством достигнуты значительные результаты", при этом "применялись новаторские подходы, ориентированные на получение максимального и ускоренного результата". Перечислив их, Юрий Росляк подчеркнул, что и финансирование было достаточным. В 2014 – 2016 годах расходы по реализации мероприятий и программы ускоренного развития Дальнего Востока составили более 24 млрд. рублей, а в 2017 - 2019 годах этот объем увеличится более чем в 2 раза – до 56 млрд. рублей.

По мнению Счетной, палаты, над системой долгосрочных и комплексных мероприятий, которые бы обеспечивали ускоренное развитие и межотраслевую сбалансированность, Министерство пока ещё не приступило, отмечал аудитор, говоря, что и "в стратегию развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, несмотря на её разработку в 2015-16 годах, изменения пока не внесены". По его словам, на 31 декабря отмечается недостаточный уровень исполнения расходов федерального бюджета по госпрограмме, только 90,2% от утвержденных бюджетных назначений. Недостатком госпрограммы в её действующей редакции, по мнению аудитора, является её узковедомственный характер.

Также аудитор обратил внимание на проблему своевременной подготовки документации территориального и градостроительного планирования, проработки соответствующей планируемой транспортной, энергетической инфраструктуры в ТОРах под нагрузки по проектам резидентов и ряд других задач, требующих решения.

Николай Харитонов (КПРФ), напомнив известную цитату "Восток - дело тонкое" и ряд юбилейных дат, подтвердил конструктивность сотрудничества Министерства с профильным Комитетом, отметив недовольство Фракции "убыванием населения" в регионе и отсутствие создания достойных условий для уже живущих в регионе людей, заявил о востребованности закона о развитии Арктических территорий.



"Дальний Восток требует новой системы управления, для этого предложил убрать налоги, не призывать в армию, давать по упрощенное гражданство для соотечественников, сделать столицу в Магадане и выдвинул ряд других предложений"- заявил Владимир Жириновский (ЛДПР).



Валентина Пивненко (ЕР) отметила "конкретность" представленной министром информации с конкретным результатом, обеспеченным, в том числе и законодательно, напомнила "о большом спектре социальных задач, которые, к сожалению, еще не решены" - это условия и комфортность проживания в регионе, размер минимальной оплаты труда, плоские тарифы на авиаперевозки и ряд других;



Федот Тумусов (СР) считает, что за период своей деятельности Министерство сделало скачок, равный развитию страны в 20-е годы прошлого века - от "военного коммунизма к НЭПу", но "лакмусовой бумажкой", по его словам, является продолжающийся отток населения, дороговизна авиасообщения и продуктов питания, особенно овощей, цифровое неравенство, низкий уровень заработной платы.



Завершая обсуждение в рамках "правительственного часа", Александр Галушка отметил, что "к Дальнему Востоку нужен особый подход", напомнил слова Президента России о беспрецедентности задач, которые приходится решать, подчеркнул, что все фракции Госдумы это понимают, и поблагодарил депутатов за большую поддержку, которая является "большим подспорьем" в работе Министерства.