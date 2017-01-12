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Общество

12 января 2017, 11:00
Почта России начнет доставку пенсионерам единовременной выплаты с 13 января

Почта России начнет доставку пенсионерам единовременной выплаты с 13 января

В Приморском крае выплату получат более 293 тысяч человек

С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей, сообщает ЕНВ.

Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты была сообщена ранее при доставке пенсии за декабрь 2016 года и за январь 2017 года.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

Отметим, Почта России в Приморском крае выполнит доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей для более 293 тысяч человек.

Метки: пенсия

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