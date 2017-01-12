Законы, вступившие в силу с января 2017 года

С 1 января в России вступили в силу ряд Федеральных законов и постановлений Правительства Российской Федерации, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету" .

Бюджеты

Согласно закону о федеральном бюджете на трехлетний период, прогнозируемый доход в 2017 году составит 13,488 трлн. рублей, в 2018 году – 14,028 трлн., в 2019 году – 14,845 трлн. Расходы в 2017 году могут составить 16,241 трлн. рублей, в 2018 году - 16,04 трлн рублей и в 2019 году - 15,987 трлн рублей.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 2,753 трлн. рублей и будет постепенно сокращаться до 2,011 трлн. рублей в 2018 году и в 2019 году достигнут 1,142 трлн. рублей. Бюджет был подготовлен исходя из среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель.



В 2017 году величина прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ будет составлять 8 тысяч 540 рублей.

Размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников – 260 тысяч 141 рублей.

Размер материнского (семейного) капитала в 2017 году – 453 тысяч 26 рублей.

Утвержден бюджет Пенсионного фонда РФ на трёхлетний период. Прогнозируемые доходы на 2017 год составляют 8363,5 млрд. Рублей, на 2018 год - 8530,5 млрд. рублей, на 2019 год - 8919,9 млрд. рублей. Расходы - 8583,9 млрд. рублей, 8727,2 млрд. рублей и 9087,7 млрд. рублей соответственно. Прогнозируемый дефицит бюджет Фонда на 2017 год составляет 220,4 млрд. рублей, в 2018 году – 196,7 млрд. рублей и в 2019 году – 167,9 миллиарда рублей.

Утвержден бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на трёхлетний период. Доходы фонда на 2017 год составят 1,7 трлн. рублей, на 2018 год - 1,8 трлн. рублей, на 2019 год - 2,1 трлн. рублей. Расходы фонда в 2017 году предусмотрены на уровне 1,7 трлн. рублей, в 2018 и 2019 годах на уровне 1,9 трлн. и 2 трлн. рублей соответственно.

Экономика

С 1 января увеличиваются ставки на большинство подакцизных товаров. В частности, на вина и шампанское, пиво и крепкое спиртное, а также на все виды табака.

Акцизы на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, вырастут на 10 рублей за литр — до 36 рублей за литр. А в отношении шампанского из российского винограда увеличение составит всего 1 рубль — до 14 рублей за литр. Ставки на "тихие" вина вырастут до 18 рублей, но для "доморощенного", то есть для напитка с защищённым географическим указанием, акциз составит всего 5 рублей за 1 литр.

По мнению главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, эта мера позволит защитить отечественного винопроизводителя от конкуренции с порошковыми суррогатами неизвестного происхождения.

Ставку акциза на крепкий алкоголь поднимут до 523 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре (было – 500). А производители пива станут отчислять 21 рубль с каждого литра продукции. Ожидается, что всё это приведёт к подорожанию всех видов алкоголя в магазине на 10–15 процентов.

Примерно на 20 процентов поднимутся цены и на табачную продукцию. По словам члена Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко, если сравнивать с мировым уровнем, то в России достаточно низкая ставка акциза – почти треть от стоимости пачки сигарет. В то же время в Восточной Европе акциз составляет не менее 50 процентов, а в некоторых странах и 70 процентов от стоимости сигарет.

Не обошли вниманием и любителей вейпов: налог на 1 электронную сигарету составит 40 рублей, а на 1 миллилитр никотиносодержащей жидкости для неё – 10 рублей.

Визы

С 1 января упрощается визовый режим между Российской Федерацией и Японией. Такое решение было принято в рамках прошедшей 15-16 декабря 2016 года российско-японской встречи на высшем уровне.

Срок действия японских многократных виз для краткосрочных поездок для россиян будет увеличен до пяти лет. Также граждане России смогут оформлять многократные, сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней. Кроме того, отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной поездке. Основания же для выдачи российских виз и требования к представляемым документам остаются без изменений.

Граждане Японии могут оформить многократные туристические визы на срок до 6 месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет.

ЖКХ

С 1 января 2017 года, если в Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ не размещена исчерпывающая информация о начисленной сумме, россияне имею право не платить за жильё и коммуналку. Сэкономить можно и в том случае, если цифры в бумажной квитанции не совпадают с цифрами, размещёнными на информационном ресурсе.

Законом предусмотрено, что платить следует начать на следующий месяц после восстановления корректных данных в ГИС ЖКХ.

Напомним, информационная система была создана для того, чтобы потребитель смог увидеть понятную и прозрачную схему коммунальных начислений и тарифов. Объём информации, содержащейся в ГИС, огромный: более 20 тысяч водоканалов страны, столько же теплоснабжающих организаций, десятки тысяч управляющих компаний.

Общедомовые начисления (ОДН) с нового года начнут считать по нормативам. Управляющая компания будет финансово заинтересована в том, чтобы экономить электричество, поставив в подъезде энергосберегающие лампы, и следить за тем, чтобы в подвале не текли трубы. И с жильцами начнёт работать активнее, убеждая их ставить у себя счётчики на воду. ОДН ведь считают как разницу между показаниями общедомового счётчика и индивидуальных потреблений, а если у кого-то нет счётчиков, используются нормативы и возникает небаланс, за который расплачиваются соседи.

Ставить в квартиры приборы учёта россиян простимулирует и закон: с 1 января вводится повышающий коэффициент 1,5 к нормативу на воду для тех, у кого нет счётчиков.

Медицина

С 2017 года оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, будет финансироваться из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Порядок формирования перечня видов такой помощи устанавливается Минздравом России.

С 1 января вступает в силу новый порядок формирования перечня учреждений, оказывающих гражданам высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования. Ежегодно перечень формируется Министерством здравоохранения РФ на основании заключений экспертного совета по отбору.

Установлены правила финансового обеспечения высокотехнологичная медпомощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. Перечень видов такой помощи установлен в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на соответствующий финансовый год и плановый период.

Упрощается процедура направления граждан России на лечение за границу за счет средств федерального бюджета. В частности, предусматривается возможность при заключении контракта с иностранной организацией на лечение гражданина России за пределами страны осуществлять госзакупки необходимых медицинских услуг только у единственного поставщика.

Скорректирована процедура подтверждения государственной регистрации лекарственного препарата. В частности, предусмотрено, что подтверждение государственной регистрации лекарственного препарата осуществляется при выдаче бессрочного регистрационного удостоверения лекарственного препарата в случае, если было выдано такое удостоверение со сроком на 5 лет на впервые регистрируемые в РФ лекарственные препараты.

Налоги

С 2015 года граждане России обязаны самостоятельно сообщать в налоговые органы об имеющихся у них недвижимости и транспортных средствах, на которые не приходят налоги. Тех, кто этого не сделал, с 1 января 2017 года ждет штраф. Им придется оплатить не только налог за последние три года, но и штраф в размере 20% от неоплаченной налоговой суммы.

Определены особенности постановки на учет физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги для личных, домашних и иных подобных нужд. В 2017- 2018 гг. Доходы таких налогоплательщиков будут освобождены от обложения НДФЛ. Установлен перечень таких услуг, куда входят: присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации; репетиторство; уборка жилых помещений и ведение домашнего хозяйства. Предусмотрено, что региональным законом могут быть установлены также иные виды услуг для личных, домашних или подобных нужд, доходы от оказания которых освобождаются от налогообложения.

Наука и образование

Уточняется порядок назначения социальной стипендии. Теперь на нее могут рассчитывать и те студенты, которым уже выплачивается государственная социальная помощь. Стипендия будет назначаться со дня предоставления в образовательное учреждение документа "подтверждающего назначение государственной социальной помощи, на один год со дня назначения указанной помощи".

Недвижимость

Создается Единый государственный реестр недвижимости, в который войдут все сведения, которые сегодня содержатся в госкадастре и Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, усложняется процедура оформления в собственность дачи: теперь владельцу нужно будет заказывать технический план и ставить имущество на кадастровый учет.

Уточнен состав сведений и порядок их внесения в Единый государственный реестр недвижимости, а также порядок государственного кадастрового учета лесных участков и государственной регистрации прав на лесные участки. Установлено, что в случаях, если для осуществления банковских операций, страхования или нотариальных действий необходимы сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, кредитная организация, страховая организация, нотариусы не вправе требовать от клиента представления таких сведений. Данные сведения запрашиваются этими организациями самостоятельно.Установлен новый порядок проведения государственной кадастровой оценки. Полномочиями по проведению государственной кадастровой оценки наделяются бюджетные учреждения субъектов России, которые будут действовать на постоянной основе. Кроме того, федеральным законом определяется порядок и частота проведения кадастровой оценки. Она будет проводиться раз в 3 года (в городах федерального значения – раз в 2 года) и не реже, чем раз в пять лет.

"Дачная амнистия" станет сложнее, оформление квартиры – проще. Упрощённый порядок оформления дачных участков и домов, продлённый до марта 2018 года, с 1 января становится уже не таким простым, как раньше. С другой стороны, оформить квартиру, купленную в другом регионе, можно будет, не выезжая из города.

Напомним, "дачную амнистию" ввели для того, чтобы россияне могли официально зарегистрировать свои участки, времянки, гаражи и бани без вызовов кадастровых инженеров и проведения межевания, а главное – без дополнительного вороха справок. Достаточно прийти в Росреестр или многофункциональный центр (МФЦ), написать заявление и приложить любой из имеющихся документов на землю. Например, свидетельство о собственности старого образца, решение исполкома или другого ведомства о выделении участка, наконец, выписку из похозяйственной книги. Теперь для кадастрового учёта строений понадобится технический план.

А вот зарегистрировать квартиру или дом, купленные в любой точке страны, можно будет не теряя время и деньги на переезды. Право собственности на квадратные метры теперь разрешено оформить в ближайшем отделении Росреестра или многофункционального центра. Кроме того, с января вводится услуга по доставке документов после проведения регистрации права в любое удобное место и время. "Курьерская" опция платная. Выписку об объекте недвижимости теперь можно получить в течение трёх дней вместо пяти. И, кстати, свидетельство о праве выдаваться не будет, вместо него появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Кадастровой оценкой недвижимости с 1 января станут заниматься исключительно бюджетные учреждения. Тем самым государство надеется сократить количество ошибок при начислении налоговой базы.

Государственная регистрация возникновения, прекращения или перехода прав на земельный участок из земель с/х назначения, в отношении которого судом принято решение об изъятии и о продаже с публичных торгов в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства РФ, осуществляется на основании заявления органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления или лица, которое приобрело такой земельный участок по результатам публичных торгов по его продаже.

Пенсии

В январе 2017 года все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Право на выплату имеют граждане, постоянно проживающие на территории РФ и являющиеся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Выплата коснется, как работающих, так и неработающих пенсионеров, а также военных пенсионеров.

С 1 января предусмотрена возможность создания работодателями систем досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. Установлены требования к: фонду, который будет осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению, к пенсионным программам работодателя и к договору досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. Кроме того, определены обязанности фонда, осуществляющего деятельность по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, особенности уплаты пенсионных взносов, гарантии прав работников на соответствующие денежные выплаты при прекращении пенсионного договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения.

В 2017 году максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, применяемого для расчета ее размера, установлен продолжительностью 240 месяцев.

На 2017-2019 годы продлевается действие "моратория на формирование накопительной пенсии". Таким образом, суммы страховых взносов в 2017-2019 годах, как и в последние два года, в полном объёме будут идти на финансирование страховых пенсий. Суммы страховых взносов будут отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и будут учитываться при определении его индивидуального пенсионного коэффициента.

Соцобеспечение

Установлены правила исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование, а также осуществление ФНС РФ функций по администрированию указанных платежей. Введено также понятие "страховые взносы" и установлены обязанности плательщиков.

Расширены социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях, подлежащих комплектованию солдатами, матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту после 1 января 2004 года, а также членов их семей. Они получили право на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и туристских базах федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, за плату в размере полной стоимости путевки.

Предельная величина дохода физического лица, с которого уплачиваются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2017 года составят 755 тысяч рублей и 876 тысяч рублей соответственно.

Размеры ежемесячных пособий на содержание и ежегодных пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и органов наркоконтроля погибших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных обязанностей или пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей определяются Правительством РФ. Кроме того, предусмотрено, что размер ежемесячного пособия на содержание детей определяется с учётом районных коэффициентов к денежному довольствию сотрудников, установленных законодательством РФ. Установлен порядок индексации этих пособий.

С 1 января в России появиться федеральный реестр информации об инвалидах. В нем будут содержаться сведения об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной трудоспособности инвалида, а также о проводимых реабилитационных или абилитационных мероприятиях, о мерах социальной защиты. Инвалиды или их законные представители получат доступ к касающимся их сведениям в реестре через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Внесены изменения в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В частности, установлено, что в средний заработок, из которого исчисляются пособия, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы во внебюджетные фонды за период по 31 декабря 2016 года включительно и (или) с 1 января 2017 года.

В 2017 году норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарствами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов увеличен на 49,2 рубля и составит 807,2 рублей.

До 2019 года сохраняются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, действующих в 2016–2018 годах. Размер страхового взноса составляет 22% в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов и в размере 10% сверх указанной предельной величины.

Уточнен порядок выплаты социальной доплаты к пенсии. В случае уменьшения величины прожиточного минимума пенсионера размер социальной доплаты должен быть установлен в таком размере, чтобы сумма его материального обеспечения с учетом этой доплаты достигала величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в этом субъекте по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

По данным Пенсионного фонда России, величина прожиточного минимума пенсионера в целом по России в 2016 году составлял 8 тысяч 803 рубля (в 2017 году – 8 тысяч 540 рублей).

Страхование

С нового года все страховые компании по желанию клиента обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО.

По словам депутата Госдумы, председателя межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслава Лысакова, отход от бумажных бланков позволит автомобилисту не попадать в зависимость от некоторых страховщиков, которые прикрываясь "дефицитом" бланков, навязывали клиентам дополнительные платные услуги – страхование жизни, имущества и так далее.

Теперь, если компания не обеспечит возможность оформить полис ОСАГО у себя на сайте в режиме онлайн, её ждет штраф в 300 тысяч рублей. Правда, если по какой-то причине автовладелец указал при оформлении e-ОСАГО неверные данные, которые уменьшили сумму страховки, то компания вправе взыскать с клиента всю сумму, выплаченную пострадавшему.

Транспорт

1 января во всех новых автомобилях, произведённых или проданных на территории Таможенного союза, должен быть установлен навигационный блок ЭРА-ГЛОНАСС.

По данным Минтранса, интеграция в машину передатчика сократит время оказания помощи при аварии на 30 процентов. При столкновении датчик сразу посылает тревожный сигнал диспетчеру. Сообщение включает в себя информацию о месте нахождения машины, наличии ремней безопасности на пассажирах, скорости перед столкновением, данных автомобиля. После сигнала оператор call-центра связывается с автомобилем через устройство. Если не получает ответа, то отправляет группу из медиков, сотрудников ДПС и МЧС.

Также автомобилистов в новом году ждут ужесточение правил перевозки пассажиров. С 2017 года детей до 7 лет разрешено перевозить только на заднем сиденье – в автокресле. Раньше можно было и на переднем. В то же время снизился возрастной порог для использования автомобильного кресла: теперь оно обязательно только для детей до 7 лет (ранее было до 12). При этом кресло должно соответствовать росту и весу ребёнка.

Применение средств вроде печально известных "адаптеров" штатных ремней безопасности для детей запрещено. Штраф за нарушение этих правил составит 3000 рублей. Кроме того, за оставленного без присмотра в машине ребёнка до 7 лет будут наказывать штрафом в 500 рублей.

Для организованной перевозки детей теперь нельзя использовать автобусы старше 10 лет. При этом транспорт должен быть оснащён тахографом и системами навигации и контроля ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.