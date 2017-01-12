В Японии слишком много долгожителей

Правительство Японии перестанет дарить гражданам страны, отметившим 100-летие, серебряные чашки для саке, которые называются сакадзуки, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Kyodo.

Власти были вынуждены принять такое решение из-за того, что число долгожителей слишком возросло. Например, в 2014 году более 29 тысяч японцев отметили 100-летие. По прогнозам властей, в 2018 году их количество увеличится до 39 тысяч.

Кстати, в 2014 году закупка поздравительных чашек для столетних японцев обошлась правительству приблизительно в 260 миллионов иен (145 миллионов рублей по тогдашнему курсу иены), и, надо полагать, не стала особым бременем для бюджета одной из самых богатых стран мира. Однако экономные японские чиновники, видимо, в пылу борьбы за здоровый образ жизни решили иначе; в качестве альтернативы традиционным серебряным чашкам власти предлагают использовать более дешевый материал или же просто ограничиться поздравительными письмами (такие письма и сейчас прилагаются к подарочному набору).

Традиция дарить японцам, которым исполняется 100 лет, серебряные сакадзуки стоимостью около 4 тысяч рублей (они имеют плоскую форму в отличии от повседневных "рюмок" отёко или праздничных гуиноми) существует более 80 лет, с 1936 года!

Сакадзуки - плоские блюдцеобразные чашки из благородного металла, вручаются долгожителям каждый год 15 сентября, в японский праздник День почитания старших.

Кстати, сегодня продолжительность жизни в Японии – самая высокая в мире. Она составляет 86 лет у женщин и 80 у мужчин.

За Японией следуют Андорра, Австралия, Швейцария, Италия и Сингапур. Израиль занимает 14 строчку этого списка с показателями 84 года у женщин и 80 у мужчин. Россия находится на 122 месте с показателями 77 лет у женщин и 65 у мужчин.

При этом статистика утверждает – сегодня в РФ с населением около 147 млн. человек проживает около 7 тысяч долгожителей, перешагнувших столетний рубеж. В Японии с населением 126 миллионов таких долгожителей – в пять раз больше, более 35 тысяч!