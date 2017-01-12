Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Япония

11 января 2017, 11:30
В Японии слишком много долгожителей

В Японии слишком много долгожителей

Продолжительность жизни в Японии составляет 86 лет у женщин и 80 у мужчин

Правительство Японии перестанет дарить гражданам страны, отметившим 100-летие, серебряные чашки для саке, которые называются сакадзуки, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Kyodo.

Власти были вынуждены принять такое решение из-за того, что число долгожителей слишком возросло. Например, в 2014 году более 29 тысяч японцев отметили 100-летие. По прогнозам властей, в 2018 году  их количество увеличится до 39 тысяч.

Кстати, в 2014 году закупка поздравительных чашек для столетних японцев обошлась правительству приблизительно в 260 миллионов иен (145 миллионов рублей по тогдашнему курсу иены), и, надо полагать, не стала особым бременем для бюджета одной из самых богатых стран мира. Однако экономные японские чиновники, видимо, в пылу борьбы за здоровый образ жизни решили иначе; в качестве альтернативы традиционным серебряным чашкам власти предлагают использовать более дешевый материал или же просто ограничиться поздравительными письмами (такие письма и сейчас прилагаются к подарочному набору).

Традиция дарить японцам, которым исполняется 100 лет, серебряные сакадзуки стоимостью около 4 тысяч рублей (они имеют плоскую форму в отличии от повседневных "рюмок" отёко или праздничных гуиноми) существует более 80 лет, с 1936 года!

Сакадзуки - плоские блюдцеобразные чашки из благородного металла, вручаются долгожителям каждый год 15 сентября, в японский праздник День почитания старших.

Кстати, сегодня продолжительность жизни в Японии – самая высокая в мире. Она составляет 86 лет у женщин и 80 у мужчин.

За Японией следуют Андорра, Австралия, Швейцария, Италия и Сингапур. Израиль занимает 14 строчку этого списка с показателями 84 года у женщин и 80 у мужчин. Россия находится на 122 месте с показателями 77 лет у женщин и 65 у мужчин.

При этом статистика утверждает – сегодня в РФ с населением около 147 млн. человек проживает около 7 тысяч долгожителей, перешагнувших столетний рубеж. В Японии с населением 126 миллионов таких долгожителей – в пять раз больше, более 35 тысяч!

Метки: долгожители

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Японские власти отзывали своего посла из Южной КореиЯпонские власти отзывали своего посла из Южной Кореи
08 января 2017, 16:00
Возле японского консульства был установлен мемориал "Женщины для утешения"
Центр поддержки японских инвесторов начнет работать до 1 апреляЦентр поддержки японских инвесторов начнет работать до 1 апреля
28 декабря 2016, 21:00
Участие JBIC– это сигнал для японского бизнеса о том, что можно идти на Дальний Восток
В Японию поехать станет легчеВ Японию поехать станет легче
19 декабря 2016, 18:30
Все визы будут выдаваться бесплатно, срок выдачи остаётся прежним — пять рабочих дней.

Последние новости

Законы, вступившие в силу с января 2017 годаЗаконы, вступившие в силу с января 2017 года
вчера, 12:30
Алкоголь и сигареты подорожают в 2017 году
Корвет ТОФ "Совершенный" находится в Приморье на стадии совершенствованияКорвет ТОФ "Совершенный" находится в Приморье на стадии совершенствования
вчера, 10:30
Корабль войдёт в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединённого командования войск ТОФ с базированием на Камчатке
Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионовПутин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов
10 января 2017, 20:20
Срок исполнения поручения – 1 марта 2017 года

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+