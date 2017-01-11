Корвет ТОФ "Совершенный" находится в Приморье на стадии совершенствования

Как сообщили в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ), корабль ближней морской зоны действий корвет "Совершенный" наконец-то войдет в состав сил Тихоокеанского флота в первой половине 2017 года. В настоящее время корабль проходит испытания под контролем военных специалистов Тихоокеанского флота по вооружению, связи, противовоздушной обороне, радиоэлектронной борьбе, в других областях, сообщает ЕНВ.

Ожидается, что после окончания госиспытаний и приемки корвета в состав ВМФ РФ на достроечной базе АСЗ в городе Большом Камне Приморского края, корабль войдёт в состав 114-й бригады надводных кораблей Объединённого командования войск и сил на Северо-Востоке (ОКВС) Тихоокеанского флота с базированием на Камчатке.

Напомним, что заложенный в Комсомольске-на-Амуре более десяти лет тому назад корвет с годами превратился в долгострой. Наконец, соглашением от 12 февраля 2014 года Министерством обороны и Амурским судостроительным заводом был заключен новый контракт с обязательством АСЗ завершить строительство "Совершенного", а МО РФ – увеличить финансирование постройки головного корвета.

1 июля 2016 году в Комсомольске-на-Амуре был заложен корвет "Резкий" (проект 20380). Данный корвет стал четвёртым по счёту кораблём проекта 20380, который был заложен на дальневосточном судостроительном предприятии. Предыдущими проектами, строительство которых начал "Амурский судостроительный завод" были:

корвет "Совершенный" (в настоящий момент проходит испытания на базе предприятия в Большом Камне);

корвет "Громкий" (заложен в 2012 году);

корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (строительство начато в 2015 году).

Всего для ВМФ России строится 10 кораблей проекта 20380. Остальные шесть (кроме вышеупомянутых) строятся на петербургском предприятии "Северная верфь". В общей сложности планируется построить порядка 20 кораблей этого проекта, который должен стать основой ВМФ РФ в ближней морской зоне. Вместе с тем российские кораблестроители продолжают работы по усовершенствованию проекта.

Вооружение кораблей проекта 20380 включает в себя комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи и защиты. Основой противокорабельного вооружения проекта является противокорабельный ракетный комплекс "Уран-У" в составе двух четырёхконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из 8 противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 км. Контейнерные пусковые установки расположены поперёк диаметральной плоскости в средней части корпуса.

Противовоздушная оборона корабля реализуется за счёт боевых возможностей зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Кортик-М" (на баке), переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла" (для запуска с плеча) и двух шестиствольных 30-мм артиллерийских установок АК-630М (в корме). Дальность стрельбы ракетами ЗРАК "Кортик-М" достигает 10 км.

Артиллерийское вооружение кораблей представлено универсальной 100-мм артустановкой А-190 с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту, дальностью стрельбы 21,3 км, досягаемостью по высоте — 15 км и боезапасом в 332 выстрела. Управление огнём корабельной артиллерии осуществляется с помощью системы управления артиллерийским огнём 5П-10-02 "Пума".

Впервые в мире на новом российском корвете установлено противоторпедное вооружение — антиторпеда с рубежом перехвата 1400 метров.

Система противоторпедной защиты корабля "Пакет-НК" состоит из двух четырёхтрубных 330-мм аппаратов, расположенных побортно в лацпортах. Торпеды, запускаемые из торпедных аппаратов могут использоваться как непосредственно против идущих на корабль вражеских торпед, так и против подводных лодок. Для обнаружения и уничтожения подводных лодок на корвете предусмотрен вертолёт постоянного базирования Ка-27ПЛ.

В целях ближней самообороны от пиратов или подводных диверсантов на корветах проекта 20380 установлены две тумбовые 14,5-мм пулемётные установки и два противодиверсантных гранатомёта ДП-64.

Корветы "Совершенный", а затем "Громкий" станут первыми надводными боевыми кораблями (не катерами) Тихоокеанского флота за последние 15 лет. Всего же до 2020 года планируется ввести в состав ТОФ десять корветов и их модификаций.