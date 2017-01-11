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Политика

10 января 2017, 20:20
Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов

Путин поручил Центробанку снизить ставки по кредитам для регионов

Срок исполнения поручения – 1 марта 2017 года

Президент России Владимир Путин рекомендовал Центробанку принять меры по снижению ставок по кредитам для регионов. Такое поручение было сформировано по результатам проверки исполнения решений главы государства по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов, сообщает ЕНВ.

"Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам Российской Федерации кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначена глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Срок исполнения поручения – 1 марта 2017 года.

"Высокие ставки по кредитам, особенно в небогатых регионах, выливаются в долговые ямы, которые год от года растут, - прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн. – Снижение ставок по кредитам для субъектов РФ — важная мера для того, чтобы не допускать стагнации, и, более того, способствовать поступательному развитию регионов. Это существенная помощь субъектам справляться с растущими обязательствами, и в среднесрочной перспективе они смогут закрыть свои долги. К тому же, в условиях, когда в обязанности региональной власти теперь входит привлечение инвестиционного капитала, более доступным может стать обеспечение той же инфраструктурой серьезных инвестпроектов, которые привносят в региональные бюджеты многомиллионные налоги".

Также президент поручил правительству оценить потенциальные налоговые и неналоговые доходы региональных бюджетов и разработать новый механизм финансовой помощи на безвозмездной возвратной основе для финансирования расходных и долговых обязательств субъектов без увеличения их государственного долга. Данное поручение должно быть выполнено к 1 декабря 2017 года.

До 1 ноября 2017 года (и потом ежегодно) руководителям высших исполнительных органов в регионах необходимо произвести инвентаризацию имущества, находящегося в собственности субъектов. Необходимо также приватизировать имущество, находящееся в собственности регионов и не приносящее доход, а также не используемое для решения социальных задач.

Напомним, в ноябре власти Удмуртии договорились с банками о снижении процентных ставок по кредитам, которые ранее получил регион. Основными банками-кредиторами республики являются Сбербанк и Совкомбанк.

Метки: кредиты

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