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Общество

10 января 2017, 15:00
Гражданин КНР пытался вывезти из России "корень жизни" в термосе

Гражданин КНР пытался вывезти из России "корень жизни" в термосе

Уссурийская таможня выявила факт перемещения через границу ЕАЭС товаров, запрещенных и ограниченных к вывозу из России

Гражданин Китайской Народной Республики, выезжающий из России, в ходе проведения должностными лицами устного опроса заявил, что товары, подлежащие таможенному декларированию в письменной форме, в том числе ограниченные или запрещенные к вывозу, он не перемещает.Однако в результате проведения таможенного контроля в отношении товара и ручной клади мужчины в металлическом термосе был обнаружен один корень, а также отдельные части корня женьшеня и фрагмент предположительно струи кабарги. Все содержимое в термосе было залито спиртосодержащей жидкостью. Также среди личных вещей гражданина обнаружено 5 когтей и 2 фрагмента костей животного, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Женьшень включен во II Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а так же в первую категорию статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих растений, занесенных в Красную книгу РФ, как находящиеся под угрозой исчезновения и запрещенных (без лицензии) к сбору и продаже.

Вывоз из России дериватов диких животных регулируется Конвенцией СИТЕС, в соответствии с которой перемещение данных товаров допускается только при наличии разрешительных документов.

Иностранный гражданин необходимых документов не предоставил, таможенную декларацию не заполнял. Товары изъяты и направлены на экспертизу. В отношении правонарушителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Данная попытка незаконного перемещения дериватов животных через таможенный пост МАПП Пограничный явилась не единственным прецедентом за последний месяц. Так, во время проведения личного таможенного досмотра гражданка КНР пыталась вывезти на родину под одеждой два желчных пузыря медведя, примотав их скотчем к телу в районе предплечья.

Аналогичным образом гражданин РФ, выезжающий из России, пытался сокрыть от таможенного контроля на теле под курткой вложенные в пояс три пакета из полимерного материала, в которых находился, предположительно, жир лягушки. Общий вес составил 2,4 кг.

В конце декабря еще пять граждан Китая пытались экспортировать через МАПП "Краскино" на себе в общей сложности более 6 кг жира лягушки, сокрыв товар от таможенного контроля на теле, а также в карманах одежды.

В отношении правонарушителей, пытавшихся сокрыть товары от таможенного контроля путем использования способов, затрудняющих обнаружение товаров, при перемещении их через таможенную границу, возбуждены дела об административное правонарушениях. Дериваты изъяты и направлены на экспертизу. По данным фактам проводится расследование.

Метки: женьшень

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