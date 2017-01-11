Первую неделю года на промысле сельди Дальневосточный флот работал на полную мощность

По оперативным данным на 8 января российскими рыбопромышленниками в Охотском море добыто более 23 тыс. тонн минтая и 19,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Всего в экспедиции работает 101 судно, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди по-прежнему удовлетворительна. Флот работает практически по потребности загрузки своей производственной мощности, на добыче занято 47 судов – на 20 единиц больше, чем в конце декабря 2016 года. Вылов составил почти 20 тыс. тонн. Уловы колеблются от 50 до 200 тонн на судно в сутки.

На промысле минтая обстановка пока нестабильна: скопления сильно разрежены и подвижны. Флот постепенно расширяет район поиска скоплений рыбы, на промысле работают 54 судна.

В частности, в Северо-Охотоморской подзоне добычу минтая ведут 13 судов, среднесуточный вылов составляет 64 тонны, в Западно-Камчатской – 11 судов, уловы доходят до 100 тонн на судно, приловы молоди от 15% до 30%.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна: добычу ведут 28 судов, уловы достигают 180 тонн на судно.

8 января в порты направились два транспортных судна с рыбной продукцией на борту: одно идет во Владивосток с 4,76 тыс. тонн (сельдь, мороженый минтай, мука), одно – в Находку с 380 тоннами (сельдь, мороженый минтай).

В районе работы флота находятся шесть научных наблюдателей: один сотрудник ФГБНУ МагаданНИРО, 4 – ТИНРО-Центра, один – КамчатНИРО, а также 25 инспекторов береговой охраны. Часть транспортов с флотом ищут места для перегруза из-за штормового ветра.

Безопасность судов в экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. В западной части Охотского моря продолжается интенсивное льдообразование. Под влиянием ветров северных направлений наблюдается интенсивный дрейф ледовых полей в юго-восточном направлении.

В восточной части Охотского моря на периферии циклона на юге Камчатки и Северных Курилах ветер достигает 30 м/сек. В центральной части моря ветер – до 20 м/сек. Часть флота ушла в укрытия к берегу.