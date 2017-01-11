Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

10 января 2017, 16:00
Первую неделю года на промысле сельди Дальневосточный флот работал на полную мощность

Первую неделю года на промысле сельди Дальневосточный флот работал на полную мощность

Обстановка на промысле минтая нестабильная, более стабильные уловы отмечаются и на промысле сельди

По оперативным данным на 8 января российскими рыбопромышленниками в Охотском море добыто более 23 тыс. тонн минтая и 19,6 тыс. тонн тихоокеанской сельди. Всего в экспедиции работает 101 судно, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

Промысловая обстановка в Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди по-прежнему удовлетворительна. Флот работает практически по потребности загрузки своей производственной мощности, на добыче занято 47 судов – на 20 единиц больше, чем в конце декабря 2016 года. Вылов составил почти 20 тыс. тонн. Уловы колеблются от 50 до 200 тонн на судно в сутки.                      

На промысле минтая обстановка пока нестабильна: скопления сильно разрежены и подвижны. Флот постепенно расширяет район поиска скоплений рыбы, на промысле работают 54 судна.

В частности, в Северо-Охотоморской подзоне добычу минтая ведут 13 судов, среднесуточный вылов составляет 64 тонны, в Западно-Камчатской – 11 судов, уловы доходят до 100 тонн на судно, приловы молоди от 15% до 30%.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна: добычу ведут 28 судов, уловы достигают 180 тонн на судно.       

8 января в порты направились два транспортных судна с рыбной продукцией на борту: одно идет во Владивосток с 4,76 тыс. тонн (сельдь, мороженый минтай, мука), одно – в Находку с 380 тоннами (сельдь, мороженый минтай).

В районе работы флота находятся шесть научных наблюдателей: один сотрудник ФГБНУ МагаданНИРО, 4 – ТИНРО-Центра, один – КамчатНИРО, а также 25 инспекторов береговой охраны. Часть транспортов с флотом ищут места для перегруза из-за штормового ветра.

Безопасность судов в экспедиции обеспечивает ледокольно-спасательное судно "Сибирский" Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Росрыболовства. В западной части Охотского моря продолжается интенсивное льдообразование. Под влиянием ветров северных направлений наблюдается интенсивный дрейф ледовых полей в юго-восточном направлении.

В восточной части Охотского моря на периферии циклона на юге Камчатки и Северных Курилах ветер достигает 30 м/сек.  В центральной части моря ветер – до 20 м/сек. Часть флота ушла в укрытия к берегу.          

Метки: зима, промысел

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Гражданин КНР пытался вывезти из России "корень жизни" в термосеГражданин КНР пытался вывезти из России "корень жизни" в термосе
вчера, 15:00
Уссурийская таможня выявила факт перемещения через границу ЕАЭС товаров, запрещенных и ограниченных к вывозу из России
Директора ОАО "Радиоприбор" Михаила Харченко отдали под судДиректора ОАО "Радиоприбор" Михаила Харченко отдали под суд
вчера, 13:20
Он обвиняется в невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере
Сотрудники ГАИ Приморья привлекли к административной ответственности 341 нетрезвого водителяСотрудники ГАИ Приморья привлекли к административной ответственности 341 нетрезвого водителя
09 января 2017, 23:00
За период новогодних праздников и рождественских каникул

От первого лица

Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
09.01.2017 14:00
Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год

Самые популярные

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+