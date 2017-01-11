Дальневосточные команды победили в международном конкурсе снежных и ледовых скульптур

В минувшие дни в Харбине прошли крупнейшие международные конкурсы скульптур из снега (IX) и льда (31-й). Первые места завоевали команды из России, сообщает ЕНВ.

31-й международный конкурс ледяных скульптур прошел в крупнейшем в мире парке развлечений на снежно-ледяну" (64 мастера) из 13 стран, включая Россию, Латвию, Италию, Канаду, Испанию и Японию, высекали изысканные ледяные фигуры из глыб льда, привезенных с реки Сунхуацзян. Каждая ледяная глыба имеет длину и ширину в 2 метра и толщину в 0,5 метра. Председателем жюри конкурса выступил президент Международной ассоциации ледовой и снежной скульптуры Юхани Лиллберг из Финляндии.

Первое место завоевала команда из Амурска. На втором месте конкурса оказались команды из Канады и Вяземского России, а третье место разделили мастера из Улан-Батора Монголии, Малайзии и Харбина. Кроме того, команда из российского Благовещенска получила приз в номинации "лучшее мастерство", словенско-испанская объединенная команда -- приз за креативность, а латвийская команда -- специальный приз.

А молодые дизайнеры-архитекторы Дальневосточного федерального университета победили в IX международном ежегодном конкурсе скульптур из снега в Харбине. Созданная студентами трехметровая "Жар-птица" признана лучшей среди фигур 55 команд со всего мира.

В создании снежных скульптур команда Дальневосточного федерального университета соревновалась с художниками из США, Канады, Китая, Сингапура, Японии, Таиланда, стран Европы.

"В этом году конкурс был особенно сложный. Участвовало более полусотни команд и все они оказались очень сильными соперниками. К тому же, дали знать о себе настоящие харбинские морозы, из-за которых далеко не все участники смогли дойти то финала", — добавил студент ДВФУ (инженерная школа "Дизайн архитектурной среды") Александр Рыбак.

Напомним, Харбин славится своими фестивалями снежных и ледовых скульптур (Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival), которые проводят Министерство образования КНР и Харбинский политехнический университет. Ежегодно полюбоваться настоящими произведениями искусства приезжают тысячи туристы со всего мира.