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Общество

10 января 2017, 13:20
Директора ОАО "Радиоприбор" Михаила Харченко отдали под суд

Директора ОАО "Радиоприбор" Михаила Харченко отдали под суд

Он обвиняется в невыплате заработной платы и сокрытии денежных средств в крупном размере

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО "Радиоприбор" Михаила Харченко, сообющает ЕНВ.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.ч. 1,2 с. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, с июля 2015 по февраль 2016 года обвиняемый ответственный за рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, наделенный полномочиями решать вопросы финансового и материального обеспечения, несмотря на наличие денежных средств на счетах организации не выплатил заработную плату работникам ОАО "Радиоприбор" в общей сумме белее 219 млн. рублей.

Кроме того, в период времени с апреля по сентябрь 2015 года, имя реальную возможность погасить задолженность предприятия по налогам, умышленно скрыл денежные средства в сумме более 92 млн. рублей, за счет которых, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Метки: невыплата заработной платы

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