Знаменитая оперная певица Мария Гулегина выступит в Приморье

В январской афише Приморской сцены Мариинского театра запланировано сразу несколько выступлений Марии Гулегиной. Признанная во всём мире исполнительница примет участие в трёх спектаклях и проведёт встречу со зрителями, сообщает ЕНВ.

Флория Тоска — один из самых удачных образов Марии Гулегиной, признанный мировыми критиками. После исполнения ею знаменитой арии Vissi d'arte, vissi d'amore ("Я жила для искусства, я жила для любви") в ходе одного из спектаклей фестиваля "Звёзды белых ночей" в Санкт-Петербурге публика так долго аплодировала ей и кричала "бис", что дирижёру пришлось остановить спектакль и ещё раз повторить этот номер. Арию Vissi d'arte, vissi d'amore можно с полным правом назвать кредо самой Марии Гулегиной, так как её жизнь, всецело посвящённая музыке, и безграничная любовь к своим слушателям служат образцовым примером многим артистам.

22 января Мария Гулегина встретится с публикой в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра. 26 и 27 января во Владивостоке состоится премьера оперы Джузеппе Верди "Макбет", в которой Мария Гулегина исполнит партию Леди Макбет.

Роскошный, чувственный, наполненный настоящей итальянской страстью голос певицы сочетается с невероятной по силе воздействия драматической игрой. Примечательно, что именно драматическую выразительность исполнения Верди выдвинул на первый план в этой любимой им опере.