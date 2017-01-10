Во Владивостокском цирке сняли строительные леса

Во Владивостокском цирке закончили отделку фасада здания. Основные работы теперь кипят внутри, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.

За минувший год строители уложили 584 квадратных метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций. А начиналось все с демонтажа старых конструкций.

Площадь цирка – почти 12 тысяч квадратных метров, на пяти этажах – 312 различных помещений. Строители демонтировали не только старую обшивку стен, полов и потолков, но инженерные конструкции, внутренние системы водоснабжения и отопления, но одной из главных задач стало усиление несущих конструкций.

По словам подрядчиков, состояние некоторых систем цирка оказалось хуже, чем ожидалось, так появился новый манеж. Его основание уходит вниз на несколько метров от уровня пола, старые деревянные перекрытия заменили на бетонные опоры, конструкцию усилили промежуточной плитой, в результате новый манеж способен выдерживать серьезные нагрузки и позволяет проводить самые современные представления.

В зрительном зале устанавливают ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел.

Так, в скором времени строители приступят к ремонту купола – в первую очередь его элементы обработают специальным огнеупорным составом в ходе ремонта предусмотрят специальные закладные элементы, соответствующие современным цирковым технологиям. Стены зрительного зала обошьют новыми акустическими панелями, в фойе, вестибюле и помещениях цирка завершат чистовую отделку, а при входе установят лифт для маломобильных граждан. Кроме того, для цирка закупят новое световое и звуковое оборудование. Все это позволит сделать его современным, красивым, комфортным и проводить здесь самые сложные представления на высшем уровне.

Отметим, в ходе демонтажных работ строители обнаружили во Владивостокском цирке множество удивительных вещей. Под обшивкой стен и старым паркетом оказались не только советские монеты и детские игрушки, но и старая печатная машинка, громоздкий громкоговоритель из гримерной артистов, знакомый многим звонок из фойе, зовущий зрителей на представление, номерки из гардероба и билетики по одному рублю и 50 копеек, каска советского солдата и красное знамя. В обновленном цирке планируют открыть музей истории одного из старейших учреждений культуры.