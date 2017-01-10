Во Владивостокском цирке сняли строительные леса

Фасад здания облицован светлым керамогранитом
Во Владивостокском цирке закончили отделку фасада здания. Основные работы теперь кипят внутри, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АПК.
За минувший год строители уложили 584 квадратных метра новой кровли, более двух тысяч квадратов витражей, почти восемь тысяч квадратов керамогранита на фасаде, 114 новых оконных блоков, более семи тысяч метров новых труб, залили более четырех тысяч черновых полов, установили почти 300 тонн арматуры и металлических конструкций. А начиналось все с демонтажа старых конструкций.
Площадь цирка – почти 12 тысяч квадратных метров, на пяти этажах – 312 различных помещений. Строители демонтировали не только старую обшивку стен, полов и потолков, но инженерные конструкции, внутренние системы водоснабжения и отопления, но одной из главных задач стало усиление несущих конструкций.
По словам подрядчиков, состояние некоторых систем цирка оказалось хуже, чем ожидалось, так появился новый манеж. Его основание уходит вниз на несколько метров от уровня пола, старые деревянные перекрытия заменили на бетонные опоры, конструкцию усилили промежуточной плитой, в результате новый манеж способен выдерживать серьезные нагрузки и позволяет проводить самые современные представления.
В зрительном зале устанавливают ярусы металлических конструкций, на которые будут крепиться две тысячи новых кресел.
Так, в скором времени строители приступят к ремонту купола – в первую очередь его элементы обработают специальным огнеупорным составом в ходе ремонта предусмотрят специальные закладные элементы, соответствующие современным цирковым технологиям. Стены зрительного зала обошьют новыми акустическими панелями, в фойе, вестибюле и помещениях цирка завершат чистовую отделку, а при входе установят лифт для маломобильных граждан. Кроме того, для цирка закупят новое световое и звуковое оборудование. Все это позволит сделать его современным, красивым, комфортным и проводить здесь самые сложные представления на высшем уровне.
Отметим, в ходе демонтажных работ строители обнаружили во Владивостокском цирке множество удивительных вещей. Под обшивкой стен и старым паркетом оказались не только советские монеты и детские игрушки, но и старая печатная машинка, громоздкий громкоговоритель из гримерной артистов, знакомый многим звонок из фойе, зовущий зрителей на представление, номерки из гардероба и билетики по одному рублю и 50 копеек, каска советского солдата и красное знамя. В обновленном цирке планируют открыть музей истории одного из старейших учреждений культуры.
За 42 года работы Владивостокский цирк ни разу не ремонтировался капитально. За это время приморцы увидели более 300 удивительных и захватывающих представлений, а также выступления таких звезд, как Алла Пугачева, группы "Бони М" и "Модерн Токинг". Служить концертной площадкой цирк сможет и после капитального ремонта. По словам директора учреждения, первое представление в обновленном цирке будет грандиозным.
Первое цирковое представление жители Владивостока увидели в 1885 году от труппы Ламбергера, цирк тогда располагался в Клубном овраге по улице Светланской, сегодня это территория Матросского клуба Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Об успехах Владивостокского цирка говорит и тот факт, что цесаревич Николай, побывав на представлении в мае 1891 года, пожаловал в награду цирку 100 рублей, весьма значительную по тем временам сумму.
С тех пор во Владивостоке поочередно открывались еще 9 различных цирков, в которых выступали как русские, так и иностранные труппы. В 1889 году был построен цирк в районе Офицерской слободы, располагавшейся между остановками "Дальзавод" и "Авангард".
В 1901 году на пересечении улиц Первой Морской и Корейской, район выше от привокзальной площади, предприниматель Боровикс построил "Общедоступный театр", который сгорел спустя десять лет. Та же участь постигла и "Городской цирк", располагавшийся в 30-е годы прошлого столетия на пересечении Океанского проспекта и улицы Прапорщика Комарова. Тридцать лет, с 1938 по 1968 годы в районе центральной площади Владивостока напротив кинотеатра "Уссури" в городском сквере располагался летний цирк-шапито, который работал с ранней весны и до поздней осени. А в 1973 году город наконец получил знаменитую "ракушку".
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