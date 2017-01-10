Сотрудники ГАИ Приморья привлекли к административной ответственности 341 нетрезвого водителя

С начала года полицейские привлекли к ответственности 178 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 156 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 7 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД края.

За первую неделю января сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 341 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во Владивостоке и Шкотовском районе края нетрезвые водители спровоцировали автоаварии, в результате которых получили травмы 2 человека.

Так, 1 января в Ленинском районе Владивостока на улице Луговой женщина, управлявшая транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, врезалась железный столб. В результате удара автомобилистка получила травму головы. Ей назначено амбулаторное лечение. Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения, что предусматривает административную ответственность по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

2 января в Шкотовском районе на 44 км автодороги Артём-Находка-порт Восточный произошло столкновение транспортных средств, в результате которого пострадал пассажир. Водитель, выехавший на полосу встречного движения и спровоцировавший ДТП, управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Как и в предыдущем случае, автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в соответствии с чем был привлечен к административной ответственности, транспортное средство помещено на спецстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.