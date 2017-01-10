В Приморье перекрыт канал поставки героина из Средней Азии

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России "Партизанский" совместно с коллегами из Находки по подозрению в распространении наркотических средств задержали группу уроженцев Средней Азии, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу МВД Приморского края.

В ходе спецоперации задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка. По местам жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, денежные средства в сумме свыше 100 тысяч рублей.

Изъятое порошкообразное вещество, а также вещество бурого цвета, находящееся в шприцах, направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является героином.

Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 228. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

По ходатайству следователя члены группы заключены под стражу.