Александр Галушка о Дальнем Востоке, Японии, Китае и ВЭФе

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка рассказал в интервью корреспонденту "Известий" о планах министерства на 2017 год, о том, как на Дальнем Востоке реализуется новый подход правительства к улучшению условий жизни дальневосточников, о датах проведения ВЭФ, а также итогах визита президента России Владимира Путина в Японию, сообщает ЕНВ.

Дальний Восток

Начало года — традиционное время строить планы на будущее. Что будет с финансированием программ по развитию Дальнего Востока, сохранит ли он статус региона опережающего развития?

Развитие Дальнего Востока определено президентом России Владимиром Путиным как приоритетное направление. Правительство, принимая решение о финансировании различных программ, конечно, из этого исходит. Так, в федеральном бюджете на ближайшие три года только на новые инструменты развития — ТОРы, поддержку инвестпроектов — предусмотрено 56 млрд рублей. Это более чем в два раза больше, чем было в 2014–2016 годах.

Стимулировать и поддерживать инвестиции, безусловно, необходимо, они играют роль катализатора, но важней системно подходить к тому, чтобы качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось — строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось новое доступное жилье. Всё это должно осуществляться через соответствующие государственные программы.

До недавнего времени в целом ряде случаев Дальний Восток финансировался по остаточному принципу, то есть чем дальше на восток страны, тем ниже была бюджетная обеспеченность на одного жителя.

Сейчас этот дисбаланс устраняется. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 31 марта 2017 года в 27 госпрограммах выделить специальные "дальневосточные разделы", ориентированные на специфические проблемы Дальнего Востока и потребности его жителей.

Есть еще и частные инвестиции?

За период чуть более года благодаря ТОРам, свободному порту, Фонду развития Дальнего Востока, поддержке инвестпроектов на Дальний Восток привлечено 1,3 трлн рублей инвестиций. За этим стоят 470 инвестиционных проектов, создающих почти 80 тыс. новых рабочих мест.

Подчеркну, что это инвестиции не на год и не на два. Они будут реализовываться постепенно — до 2025 года. Но первые 24 новых предприятия уже открылись на Дальнем Востоке в 2016 году. А в этом году мы сможем увидеть еще 75 новых предприятий, в 2018 году — 118, в 2019-м — 280.

73% от общего объема привлеченных инвестиций — это не природные ресурсы и не сырье, а такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт, логистика, переработка водных ресурсов, судостроение. Есть и иностранные инвестиции. В общем объеме они составляют 22%. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом — будем привлекать новые инвестиции. В портфеле Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта уже лежат проекты на 1 трлн рублей.

А сколько сейчас уже вложил фонд в Дальний Восток?

Уже сейчас фонд развития Дальнего Востока поддерживает 12 инвестпроектов в дальневосточных регионах с общим объемом инвестиций более 114 млрд рублей.

Кроме финансирования крупных инвестиционных проектов фонд занимается поддержкой малого бизнеса. С ноября началась реализация программы "Доступный кредит для МСП", пилотный этап которого фонд реализует совместно со Сбербанком. Участие фонда позволило дать предпринимателям кредиты по средней ставке 11,1% сроком до 10 лет. Уже выдано 98 первых кредитов на сумму 1,4 млрд рублей. Программа стартовала в конце ушедшего года и будет дальше развиваться.

Если вернуться к "дальневосточным" разделам госпрограмм, как всё это будет работать?

Например, в программе развития физической культуры и спорта дополнительно предусмотрено строительство на Дальнем Востоке 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, ледового катка, стадиона на 500 мест, крытого легкоатлетического манежа и тренировочного комплекса. В программе развития образования на развитие всероссийского детского центра "Океан" адресно выделено 5 млрд рублей.

Получается, что Дальним Востоком будет заниматься всё правительство, а не только Минвостокразвития?

Действительно, и это новый подход к государственному планированию и финансированию развития Дальнего Востока. Мы реализуем его вместе с коллегами по правительству.

Любая госпрограмма — это квинтэссенция государственной политики, конкретные приоритеты, цели, мероприятия и ресурсы. И для Дальнего Востока всё это будет вырабатываться Минвостокразвития совместно с отраслевыми министерствами.

Президент на состоявшемся 7 декабря совещании Совета безопасности, которое было посвящено теме экономической безопасности страны, говорил не только о выделении специальных "дальневосточных" разделов в госпрограммах, а и о том, что финансирование должно быть таким, чтобы обеспечить опережающее развитие Дальнего Востока. При согласовании госпрограмм мы, конечно, будем выполнять поручение главы государства.

В этом году принято решение о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке...

Да, на последнем в 2016 году пленарном заседании сенаторы поддержали закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке.

Закон обеспечит снижение стоимости электроэнергии для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня. Сегодня это 3 рубля 19 копеек за 1 кВт⋅ч. На Дальнем Востоке в отдельных регионах цена доходит до 30–40 рублей. А в среднем по региону снижение составит 30%. Ежегодно это даст экономию дальневосточным предприятиям до 40 млрд рублей, что является источником новых инвестиций на Дальний Восток. Снижение энерготарифов начнется с 1 июля 2017 года и будет происходить в течение 2–3 лет.

В 2017 году доступ к "дальневосточному гектару" появится у всех россиян. Совет Федерации 23 декабря 2016 года поддержал поправки в соответствующий закон. Как реализуется эта программа, востребована ли она?

По состоянию на конец декабря уже 30 тыс. дальневосточников обратились за получением "дальневосточного гектара". И эта цифра увеличивается каждый день. Большинство жителей берут участки для строительства жилого дома и ведения сельского хозяйства. С учетом этого нами сформирован перечень более чем из 35 мер государственной поддержки, которыми может воспользоваться гражданин, получивший "дальневосточный гектар". На базе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создан единый центр поддержки получателей земельных участков.

А если под землей — "алмазы"?

Недра — это собственность государства. Да, их можно разрабатывать, но для этого нужно получить специальное разрешение, заключить лицензионное соглашение с государством.

​​​​​​​Япония

Недавно состоялся визит президента России в Японию, вы были в составе российской делегации. Чего удалось или не удалось добиться?

Если говорить об экономических итогах визита, то подписан 81 документ между российской и японской сторонами, из них 23 напрямую касаются экономического сотрудничества на Дальнем Востоке.

Например, японская сторона планирует реализовать (подписаны соответствующие документы) в Приморском крае проект по строительству деревообрабатывающего завода с общим объемом инвестиций 20 млн долларов США. При этом глубина переработки древесины составит 54% от объема заготовки — это серьезный показатель. Древесные отходы компания планирует пустить на производство топливных гранул (пеллет).

Кроме этого, активно обсуждалось сотрудничество российских и японских компаний, которые будут работать над внедрением передовых медицинских технологий. В частности, планируется создать реабилитационный центр в свободном порту Владивосток.

Между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Японским банком для международного сотрудничества (JBIC) прошло подписание основных условий создания совместной компании, которая займется привлечением японских инвесторов на территории опережающего развития и в свободный порт Владивосток.

А что с ситуацией по Курилам?

Есть и действует отдельная федеральная программа по развитию островов, рассчитанная до 2025 года. За это время планируется создать транспортную инфраструктуру (сделать бесперебойным транспортное сообщение с Сахалином и материком), обеспечить жителей доступным и комфортным жильем, современной связью и привлечь серьезные инвестиции.

Если говорить о сотрудничестве с Японией, то готовятся проекты осуществления совместной хозяйственной деятельности.

Китай

Вы также ведете переговоры и с китайскими инвесторами...

В настоящее время российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке развивается весьма активно — реализуется 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около $3 млрд.

Нами подготовлено и передано китайской стороне предложение о создании Дальневосточного центра поддержки инвесторов и предпринимателей из Китая. Данный механизм, на наш взгляд, придаст дополнительный, необходимый импульс российско-китайскому сотрудничеству в макрорегионе и позволит на порядок увеличить количество и качество поступающих инвестиций.

Кто проявляет наибольшую заинтересованность — японские партнеры или китайские инвесторы?

Наши японские партнеры позже начали активное сотрудничество. Из 22% иностранных инвестиций — 5% японские.

В целом хочу сказать, что для года 22% иностранных инвестиций — очень неплохой результат, на котором мы не собираемся останавливаться.

ВЭФ и БРИКС

К прошлому ВЭФу собирались сделать упрощенный визовый режим для свободного порта Владивосток. Решился ли этот вопрос?

26 декабря этот вопрос обсуждался на заседании правительства России. Законопроект внесен в Госдуму, а его рассмотрение начнется в весеннюю сессию. Речь идет о принципиально новом механизме — оформлении электронной визы со сроком пребывания до восьми дней. Это уникальное решение для нашей страны. Оформление станет максимально простым и доступным — достаточно будет оставить заявление на специальном сайте за четыре дня до даты предполагаемого въезда. И в случае положительного решения — прилететь.

Виза позволит приезжающим беспрепятственно передвигаться в пределах регионов, где введен режим свободного порта. Это Приморье, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотка и Камчатка. Такое решение сделает более простым прибытие иностранных инвесторов, а также мы рассчитываем на увеличение числа туристов в этих регионах.

Как вы оцениваете результаты ВЭФ-2016 и какие прогнозы на 2017 год?

В 2016 году мы могли видеть, что в пленарном заседании ВЭФа вместе с нашим президентом участвовали лидеры одних из наиболее развитых экономик в Азиатско-Тихоокеанском регионе — президент Республики Корея и премьер-министр Японии.

Лидеры этих стран ясно дали понять, что партнеры хотят и могут хорошо сотрудничать с Россией на Дальнем Востоке. Это международный отклик на политику, проводимую нашей страной на восточных территориях. Это тоже итог. Как и подписанные на 1,85 трлн рублей 216 соглашений, которые сейчас реализуются. Если говорить о датах проведения, то 6–7 сентября состоится ВЭФ-2017, сразу после саммита БРИКС (он запланирован на 4–5 сентября на юго-востоке Китая в городе Сямэнь).

Что дает привлечение инвестиций самим дальневосточникам, как они оценивают развитие региона?

Исследования показывают, что до 15% россиян считают, что уже сейчас Дальний Восток является перспективной территорией, а более 50% уверены, что он станет таковой через десять лет. Еще свыше 20% полагают, что он обязательно станет перспективной территорией развития, но позже. То есть 85% граждан России считают, что Дальний Восток является перспективной зоной, точкой экономического роста. Из оставшихся 15% часть затрудняется ответить, а часть не верит, но пессимистов, еще раз подчеркну, на порядок меньше. Если вспомнить настроения 1990-х годов по отношению к Дальнему Востоку, то это кардинальное изменение общественного восприятия.