Пекин создаст экополицию для защиты окружающей среды

Пекин укрепит в 2017 году меры по охране окружающей среды посредством создания профильного отряда полиции, который будет усиливать наблюдение за экологией в 16 районах столицы Китая. Об этом заявил и.о. мэра Пекина Цай Ци, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Работающие на открытом воздухе жаровни, сжигание мусора и биомассы, пыль с дорог -- все это отражает несоблюдение действующих постановлений, которое является в действительности результатом ослабленного надзора и недостаточных правоприменительных мер", -- подчеркнул Цай Ци.

По его словам, городские власти будут в течение нового года принимать более жесткие меры по противодействию загрязнению атмосферы.

По окончании отопительного сезона будет закрыта единственная электростанция Пекина, работающая на угле. Потребление угля будет сокращено на 30 % или в пределах до 7 млн тонн. Прекратится эксплуатация еще 300 тыс. старых транспортных средств с высоким коэффициентом загрязнения. Кроме того, 500 производственных предприятий и предприятий с высоким уровнем загрязнения будут закрыты, еще 2560 будут модернизированы во исполнение более жестких требований по предотвращению загрязнения.

Цай Ци также отметил, что Пекин будет выстраивать более тесные связи с соседней провинцией Хэбэй и городом Тяньцзинь в целях борьбы с загрязнением окружающей среды.