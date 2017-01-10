ТОФ готовятся к исследовательской экспедиции на остров Матуа

Минобороны России продолжает активные исследования острова Матуа, входящего в Курильский архипелаг. Этим летом туда с экспедицией уже во второй раз отправятся представители Тихоокеанского флота, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Предполагается, что необитаемый в течение 17 последних лет остров через пару-тройку лет начнут эксплуатировать как часть транспортной магистрали островной по сути Сахалинской области с севера на юг и с востока на запад. А также – всвязи с грядущим совместным с Японией использованием южных Курил – на Матуа предполагается возродить военно-морскую базу Тихоокеанского флота.

Для этого там необходимо построить причал для судов и кораблей, а также взлетно-посадочную полосу.

Напомним, остров Матуа с 1946 года входит в Северо-Курильский городской округ Сахалинской области. Во время Второй мировой войны на острове Матуа располагалась одна из крупнейших военно-морских баз Японии.

Именно в видах расконсервации на Матуа военной базы СССР с мая по июнь 2016 года экспедиция Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и Тихоокеанского флота в количестве 200 человек под руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Андрея Рябухина проводила на острове масштабные исследования. Специалистами проведено более 1000 лабораторных исследований по физико-химическим и биологическим показателям. Также было сделано около 200 измерений внешней среды.

Проведена радиационная и химическая разведка более 120 километров маршрута, обследованы все фортификационные сооружения острова и около 100 исторических объектов. Водолазы выполнили гидрографические исследования бухт и заливов острова Матуа.

Для работы масштабной экспедиции, прибывшей на Матуа на кораблях и судах ТОФ, на острове был оборудован лагерь, введены в эксплуатацию полевая баня, медицинский пункт, хлебопекарня, столовая и санитарно-эпидемиологическая лаборатория.

После нескольких месяцев кропотливой работы остров по прежнему хранит немало загадок. Не изучены полностью сохранившиеся со времен японского владычества тоннели и подземные сооружения. Предстоит выяснить, откуда на Матуа появилась посуда японской императорской семьи и пустые топливные бочки.

"Для нас по-прежнему большой загадкой остается то, каким образом и для чего там появились в больших объемах немецкие бочки. Там либо обслуживался немецкий флот, либо заходил подводный флот рейха, - рассказал журналистам Министр обороны РФ и президент Русского географического общества Сергей Шойгу. - Мы предполагаем восстановить и начать довольно активно эксплуатировать этот остров как транспортную магистраль – как с севера на юг, так и с востока на запад".

Кстати, в новом 2017 году ТОФ планирует совершить экспедиции и на другие острова Курильской гряды.

Из протокола допроса командира 91 пехотной дивизии генерал-лейтенанта Цуцуми Фусаки: "...Из других островов Курильской гряды исключительное значение имеет о. Мацува, расположенный в центре Курильской гряды и являющийся промежуточной авиабазой, а также базой для стоянки судов. С захватом этого острова может быть создана хорошая база для действий против Хоккайдо, а также перерезаются коммуникации с северными островами. Американцы были заинтересованы в этом острове, поэтому Япония держала там много сил и строила хорошую оборону. Этот остров оборонялся 41 отдельным смешанным полком, который непосредственно подчинялся штабу 5 фронта и не имел связи с 91 ПД".

Судя по рассекреченным архивам, после молниеносной войны с Японией Советский Союз не шибко выделял Матуа из других островов Курильской гряды. Для инвентаризации трофеев сюда была направлена комиссия из трех человек - капитана Кобылко, старшего лейтенанта Соловьева и капитана Хромых. На работу им отвели всего пять дней – катастрофически мало для столь большого военного объекта, буквально напичканного оружием и техникой.

Вот строки из донесения 1945 года: "Всего на острове два узла сопротивления: три ротных района обороны и два взводных опорных пункта. В них построено пулеметных ДЗОТ — 39 шт., пулеметных ДОТ — 69 шт., арт.ДОТ-15 шт., артиллерийских ДЗОТ — 7". Обойти все эти и дугие объекты военной инфраструктуры острова за пять дней было просто невозможно.

Во время капитуляции на острове Матуа в плен сдались 3814 человек: 150 офицеров, 476 унтер-офицеров, 3188 солдат. Японцы здесь даже не думали сопротивляться. По сути, они были брошены командованием. И самурайской смертью погибать не сильно желали. "Законсервировав" при помощи взрывчатки свои подземные бункеры японцы на Матуа решили, что сделали для императора все. И подняли белый флаг.

Есть еще и такая тема для исследований острова. У японцев были серьезные разработки химического оружия. Были у них и авиационные бомбы на основе смеси иприта и люизита. Все это могло сохраниться, в том числе в упрятанных японцами складах на Матуа - острове и авиабазе Японии - и через 70 лет.