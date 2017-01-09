Японские власти отзывали своего посла из Южной Кореи

Япония отозвала своего посла в Южной Корее в знак протеста против установки перед зданием консульства памятника женщинам, находившимся в сексуальном рабстве во время японской оккупации. Памятник был установлен в конце 2016 года группой южнокорейских активистов напротив консульства Японии в Пусане, сообщает ЕНВ.

"Женщины для утешения" - эвфемизм, используемый для кореянок, которых принудительно заставляли работать в борделях японской армии во время Второй мировой войны.

По официальным данным корейских властей, в годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми "женщинами для утешения" японских солдат. В Южной Корее в живых из них осталось несколько десятков.

Памятник секс-рабыням, установленный перед японским посольством в Сеуле в 2011 году, по-прежнему остается на своем месте. Теперь активисты установили аналогичную статую того же скульптора в Пусане в конце прошлого месяца.

Интересно, что ранее власти Японии и Южной Кореи заявили, что окончательно разрешили вопрос о пострадавших в результате секс-насилия и его жертвах. Однако это праврешение, подкрепленное согласием японцев на значительные финансовые компенсации в адрес оставшихся в живых жертв сексуального насилия в армии микадо, никак не повлияло на поддержантов выживших женщие.

Несколько дней назад в ответ на установку памятника (их в Корее уже несколько) правительство Японии в жесткой форме потребовало от корейцев демонтировать памятник перед Генеральным консульством Японии в южнокорейском Пусане. А в ходе встречи с журналистами генеральный секретарь Кабинета министров Японии Есихидэ Суга объявил ответные меры. В их числе временный отзыв посла в Республике Корея Ясумасу Нагаминэ и генерального консула в Пусане Ясухиро Миромото, запрет на участие сотрудников Генерального консульства в мероприятиях, связанных с Пусаном, приостановка переговоров о валютном свопе, а также двусторонних встреч по экономическим вопросам на высоком уровне.

"Станции утешения" — военные бордели, функционировавшие в 1932—1945 годах на оккупированных Японией территориях в Восточной и Юго-Восточной Азии, обслуживавшие японских солдат и офицеров. В 1932 году в руки генерал-лейтенанта Ясудзи Окамуры попали 223 доклада об изнасилованиях местных женщин японскими солдатами на оккупированной территории Китая. В связи с этим генерал-лейтенант обратился к командованию с предложением о создании "станций утешения", обосновав это тем, что "станции создаются для уменьшения антияпонских настроений, возникавших на оккупированных территориях, а также ради необходимости не допустить снижения боеспособности солдат из-за появления у них венерических и других заболеваний". Первая "станция утешения" была открыта в 1932 году в Шанхае, куда брались на работу женщины-добровольцы из Японии. Однако со временем число станций увеличилось, а вместе с этим вырос спрос. Тогда женщин стали привозить из индонезийских и филиппинских лагерей для интернированных, а также на оккупированных территориях публиковались объявления о приёме на работу молодых женщин. По разным подсчётам через "станции утешения" прошло от 50 до 300 тысяч молодых женщин, многие из которых были моложе 18 лет. До конца войны дожила лишь четвёртая часть из них ввиду ужасных условий существования; они зачастую обслуживали по 20—30 клиентов в день. Количество "станций утешения" росло, покрывая всю территорию Японской империи. В Северном Китае находилось 100 "станций утешения", в Центральном Китае — 140, в Южном — 40, в Юго-Восточной Азии — 100, в Южных морях — 10, на Сахалине — 10, всего 400 "станций утешения". Однако с появлением "станций утешения" случаи изнасилований местных женщин не прекратились, поскольку за каждый визит к проституткам солдатам нужно было платить. Оценки количества "женщин для утешения" варьируются от 20 тысяч (японские данные) до 410 тысяч (китайские данные). По поводу характера и масштабов этого явления в японской, китайской и корейской историографии идёт полемика. Японские историки, как правило, подчёркивают сугубо частный и добровольный характер проституции. Китайские и корейские историки указывают на многочисленные факты похищения и насильственного принуждения девушек к проституции на "станциях утешения", свидетельствующие о прямом умысле на совершение данных преступлений со стороны японского командования. В 1990-е гг. японское правительство несколько раз приносило извинения за вовлечение женщин в проституцию, однако в финансовой компенсации им отказывало. 28 декабря 2015 года правительство Японии признало свою ответственность за сексуальную эксплуатацию женщин в годы Второй мировой войны (в том числе на Сахалине) и объявило о готовности выплачивать компенсации жертвам. В то время правительство Республики Кореи заявило, что соглашение с японской стороной по данному вопросу было достигнуто.

Кстати, всего в мире уже установлено около трех с половиной десятков практически аналогичных памятников, изображающих сидящую на стуле девочку или девушку. Например, такой памятник выставлялся на Национальной аллее в Вашингтоне. После этого памятник хранится в США до определения постоянного места его установки.

Он был изготовлен в Республике Корея. Его авторы — супруги-скульпторы Ким Ун Сон и Ким Со Гён. Средства на установку памятника были собраны на пожертвования. Памятник изображает девочку 14-16 лет, сидящую на стуле. Девочек именно этого возраста японские солдаты отправляли в свои полевые бордели. Возле девочки стоит пустой стул, который символизирует призыв разделить муки и страдания жертв этого преступления.

В США открыты уже два таких памятника, в Калифорнии и Мичигане.