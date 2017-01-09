Будущее истребителя Миг-35 под вопросом

15 декабря 2016 года появилась информация о том, что построенный на серийном производстве комплекса РСК "МиГ" в подмосковных Луховицах головной экземпляр многоцелевого фронтового истребителя поколения IV++ МиГ-35 борт № 702 совершил первый полет 24 ноября 2016 года. Полет совершен с аэродрома Раменское – базы Летно-испытательного института имени Михаила Громова, сообщает ЕНВ.

Главное отличие нового боевого самолета от последних вариантов МиГ-29 заключается в оборудовании, позволяющем ему более эффективно использовать высокоточное оружие для поражения наземных целей и ракеты класса "воздух-воздух" с повышенной дальностью пуска. Применять их новый самолет может как полностью автономно, так и в тесном взаимодействии с однотипными самолетами, пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами других типов (ударными, истребителями, разведчиками, радиолокационного дозора и боевого управления), или с наземными войсками, которые используют РЛС управления огнем артиллерии и подвижные командные пункты, развернутые на бронемашинах.

Как пишет "Газета.Ru", летные испытания новейшего российского легкого фронтового истребителя МиГ-35 начнутся в январе 2017 года, сообщил в конце декабря вице-премьер Дмитрий Рогозин. Этот самолет станет самым современным легким фронтовым истребителем в России. В Кремле рассчитывают и на его экспортный потенциал, однако проектировавшаяся целых десять лет машина получилась слишком дорогой, сопоставимой по цене с тяжелыми Су-30СМ и Су-35С.

МиГ-35 — во многом экспортноориентированный проект. Он уже участвовал в индийском тендере MMRCA, но выбыл оттуда в 2011 году из-за несоответствия некоторых своих характеристик ранее заявленным. До конца неясен пока и исход египетского контракта на поставку МиГ-35. С деньгами у Каира сейчас трудности. Ранее подобные контракты Египту помогала оплачивать Саудовская Аравия, но будет ли она платить в будущем, большой вопрос. А без этого контракта перспективы МиГ-35 на зарубежных рынках достаточно туманны.

Внешне МиГ-35 похож на МиГ-29. Ранее он и был известен как МиГ-29ОВТ.

Аббревиатура ОВТ обозначает отклоняемый вектор тяги. Двигатель с такой функцией дает возможность истребителю резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою. Кроме того, самолет может нести оружие на девяти внешних узлах подвески, что увеличило взлетный вес боевой машины на треть по сравнению с предшественником.

Важное отличие МиГ-35 от МиГ-29 — это наличие РЛС Жук-А с активной фазированной антенной решеткой, которая обеспечивает сопровождение 30 воздушных целей, одновременную атаку до 6 воздушных и наземных целей на дальностях до 130 км, а также новые системы управления двигателями и пониженная радиолокационная заметность.

МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям, из-за пределов зоны ПВО противника. Кабина летчиков оснащена современными дисплеями и системой индикации на лобовом стекле, а также полностью адаптирована для работы ночью.

Нормальная взлетная масса боевой машины составляет 17 500 кг, максимальная — 23 500 кг, боевая нагрузка – 6500 кг. Продолжительность полета — 2,2 часа.

Перехватчик МиГ-35 начал создаваться в 2000-х годах. Первая выкатка истребителя состоялась в январе 2007 года. А к 2010 году в строй поступили три прототипа, которые участвовали в различных авиавыставках и проходили испытания. В 2011 году появилась информация, что развертывание производства новейшего легкого истребителя МиГ-35 оказалось под вопросом из-за высокой стоимости (цена одной машины приближалась к миллиарду рублей). Руководство ВВС тогда склонилось к более дешевому варианту — модернизации существующего парка Миг-29.

МиГ-35 банально по своим ТТХ выглядит куда убедительнее других фаворитов тендера: "Рафалем" и "Тайфуном".

Напомним, что обычно доля легких истребителей во фронтовой авиации составляет примерно две трети от общего количества самолетов. Такая формула была выведена с учетом в том числе экономических критериев. Производство и эксплуатация легких истребителей существенно дешевле. И их боевые потери значительно легче восполнять.

В ВКС России сегодня сложилась прямо противоположная картина: легкие фронтовые истребители МиГ-29 различных модификаций составляют всего одну треть общего парка самолетов, а доминируют тяжелые самолеты семейства "Су".

Но слабыми сторонами грядущего на смену "двадцатьдевятым" МиГ-35 стали его высокая цена и особенно высокая стоимость эксплуатации, которые сводят к нулю многие другие преимущества этой машины. Кроме того, боевые возможности самолета существенно уступают по тактико-техническими характеристикам Су-30СМ и Су-35С. Именно по этим причинам до самого последнего времени ВКС не спешили заказывать новый самолет. Дополнительно усложнит судьбу МиГ-35 его малая серийность.

Наконец, потенциальный покупатель может переплатить сравнительно немного и приобрести у России тяжелый истребитель типа Су-30СМ (или Су-35С). Такие примеры (например, покупка Казахстаном "сушек" вместо "МиГов" уже известны.