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В мире

08 января 2017, 13:10
Скандинавские страны - самые здоровые в мире

Скандинавские страны - самые здоровые в мире

Список из пятнадцати самых здоровых стран согласно рейтинга

Самые здоровые страны мира – новый рейтинг, составленный специалистами журнала Forbes на основе информации, полученной от Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), Всемирного банка и ООН. Критериями, повлиявшими на положение страны в рейтинге, стали экологические и демографические условия (загрязненность воздуха в мегаполисах, доступ населения к чистой питьевой воде, "масштаб" распространения туберкулеза, уровень младенческой смертности и т.п.), сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт "Скандинавия по русски".

Приводим список из пятнадцати самых здоровых стран согласно рейтинга журнала Forbes. Примечательно, что первые три места заняли скандинавские страны, оказывается, это лишь в российском кино викинги – серые, заросшие грязью и потом.

  • Исландия. В стране самый высокий уровень продолжительности жизни (72 года у мужчин и 74 у женщин), самый низкий уровень смертности младенцев и высокая плотность медперсонала (3,62 врача на каждую 1000 человек). Всего 2 человека на каждые 100000 жителей Исландии болеют туберкулезом.
  • Швеция. Аналитики Forbes отметили низкие уровни смертности младенцев и заболеваемости туберкулезом.
  • Финляндия. Одна из самых благополучных стран: отмечены низкие уровни смертности младенцев и заболеваемости туберкулезом.
  • Германия. Десятую часть ВВП страна "распределяет" на решение вопросов здравоохранения. В Германии отмечается самая низкая загрязненность воздуха.
  • Швейцария. В стране высокий уровень продолжительности жизни (71 год у мужчин и 75 у женщин), высокая плотность врачей.
  • Австралия. Отмечен самый низкий процент загрязненности воздуха, однако страна не может похвастаться решением "туберкулезной" проблемы (болеют почти 6 человек на каждые 100 000 населения)
  • Дания. Страну характеризует средний уровень продолжительности жизни взрослого населения (69 лет у мужчин и 71 год у женщин). Плотность врачей одна из самых низких.
    8. Канада. Высокий уровень продолжительности жизни и низкий уровень заболеваемости туберкулезом.
  • Австрия. На каждую 1000 жителей приходится 3 специалиста, работающих в области здравоохранения. Отмечается низкий уровень младенческой смертности (4 случая на 1000 новорожденных).
  • Нидерланды. Показатели "грязи" в воде, почве и воздухе – одни из самых высоких в списке. Не менее "печален" и уровень заболеваемости туберкулезом (5,4 на 100000 человек).
  • США. Страна "отличилась" низкими уровнями заболеваемости туберкулезом, младенческой смертности, загрязненности воздуха. В США один из высоких уровней продолжительности жизни.
  • Израиль. Высокая плотность врачей и средние сроки продолжительности жизни. Воздух страны один из самых "нечистоплотных".
  • Чехия. Низкий уровень продолжительности жизни (66 лет у мужчин и 71 год у женщин), высокий уровень заболеваемости туберкулезом (10,8 случаев на 100000 человек), но низкий уровень младенческой смертности.
  • Испания. Средние параметры отмечены практически по всем показателям (сроки продолжительности жизни, "частота" заболеваемости туберкулезом, плотность медицинских работников).
  • Франция. В стране отмечены низкий уровень загрязненности воздуха и высокая плотность врачей. Уровень заболеваемости туберкулезом один из самых высоких в рейтинге (11 случаев на каждые 100000 человек).

Интересно, что основываясь на тех же данных той же ВОЗ, компания Bloomberg в прошлом году составила несколько иной рейтинг самых здоровых стран мира. Самыми здоровыми в нем оказались Сингапур, Италия, упомянутые выше Австралия, Швейцария, Израиль, Испания, Швеция и Германия. В лидерах здоровья на пятом месте списка оказалась также наша соседка Япония. А вот США по данным этого рейтинга – всего на 33 месте в мире, Россия – на 97. Самое последнее место досталось африканскому Свазиленду.

Метки: рейтинг

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