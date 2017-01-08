Филиппины рады русским кораблям из Владивостока

В ходе визита на владивостокский корабль президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время, сообщает ЕНВ.

"Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас", — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.

"Трибуц" зашел на Филиппины в составе отряда боевых кораблей с рабочим визитом для отдыха экипажа в первой декаде января 2017 года.

Напомним, что в декабре 2016 года министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о намерении расширить сотрудничество островной азиатской державы с Москвой в сфере обороны и безопасности.