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В мире

07 января 2017, 21:30
Филиппины рады русским кораблям из Владивостока

Филиппины рады русским кораблям из Владивостока

6 января Дутерте в Маниле посетил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и осмотрел его

В ходе визита на владивостокский корабль президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому флоту швартоваться на Филиппинах в любое время, сообщает ЕНВ.

"Мы приветствуем наших российских друзей. Можете швартоваться здесь в любое время для всего: для игры, для пополнения запасов или, может быть, в качестве нашего союзника, чтобы защитить нас", — отметил Дутерте, пожимая руку российскому контр-адмиралу Эдуарду Михайлову.

"Трибуц" зашел на Филиппины в составе отряда боевых кораблей с рабочим визитом для отдыха экипажа в первой декаде января 2017 года.

Напомним, что в декабре 2016 года министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о намерении расширить сотрудничество островной азиатской державы с Москвой в сфере обороны и безопасности.

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