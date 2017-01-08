В Китае выпустили почтовые марки к году Петуха

Почта Китая 5 января 2017 года выпустила в обращение специальный комплект из двух почтовых марок, посвященный году Петуха. Его номинал составляет 2,4 юаня или 21 рубль, сообщает ЕНВ.

На одной из двух марок, под названием "Подъем духа", изображен петух, мчащийся вперед. Это символ быстро развивающейся страны. "Удачи в год Петуха"- такое название получила другая марка с изображением курицы с цыплятами. Она символизирует пожелание счастья и благополучия в семье.

Таким образом, понятия "государство" и "семья" легли в основу творческого замысла автора данного комплекта, известного китайского художника Хань Мэйлиня.

Обе марки отличаются высоким уровнем защиты от подделки.

Напомним, кстати, что петух является давним и любимым символом всего хорошего в жизни человека. Именно поэтому изображение гордой, но домашней птицы в нашем 21 веке украшает, например, не только упомянутые марки КНР, но также монеты Франции и России, или недавно выпущенную почтовую марку Украины.