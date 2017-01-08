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Стиль жизни

07 января 2017, 14:00
Новогодние блюда мира: Словакия

Новогодние блюда мира: Словакия

С традициями нас познакомит жительница древнего города Шаля госпожа Даниэла Добошова и ее внук Адам

Реакция ЕНВ начинает в наших недетских новостях (НДН) новую и очень интересную, в том числе и детям, недетскую рубрику. Кто из нас не любит путешествовать? А кто из нас не любит узнавать или пробовать, открывать для себя что-то новое? Итак, эта рубрика – для тех, кто все это любит "Кулинарные традиции народов мира".

"Начать я предлагаю с актуальной в связи с приближающимися сезонными праздниками темы, Рождественские и Новогодние блюда разных стран.  Первой мы вам расскажем о Словакии. В нашем материале вы узнаете кое-что интересное о такой далекой и такой близкой нам стране, вы также познакомитесь с госпожой Даниэлой Добошовой, жительницей города Шаля, что в южной Словакии, замечательной хозяйкой и просто прекрасным человеком и ее внуком, 10-летним Адамом",- рассказывает корреспондент НДН Максим Помелов.

Что мы знаем о Словакии? Многие из нас, наверняка, скажут, что это – славянская страна, в недалеком прошлом входившая в состав Чехословакии, что говорят там, на удивительно певучем и  похожем на русский, языке и что столица Словакии – Братислава.  

Согласитесь, мало кто знает, что например изобретением современного парашюта мы обязаны словаку – Штефану Баничу, который в 1913 году прыгнул с крыши 41-тажного здания, чтобы доказать эффективность своего изобретения в США.

Столица Словакии – единственная в мире столица, граничащая сразу с двумя государствами – Австрией и Венгрией. Братислава настолько близко расположена к Вене, что туда можно попасть просто сев в обычную электричку.

В Словакии невероятно популярен хоккей. Есть и достижения, которыми по праву гордятся болельщики! С 2008 года мировой рекорд по количеству  шайб, забитых за один матч, принадлежит женской хоккейной сборной Словакии. Тогда девушкам удалось забить в ворота сборной Болгарии 82 шайбы. С большим успехом выступает словацкая команда "Слован" и в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У игроков команды, кстати, есть забавная традиция. Они считают, что если перед игрой погрузить клюшку в унитаз, то она обязательно забьет.

"Слован" каждый сезон встречается на льду и с приморской командой "Адмирал", как в Братиславе, так и во Владивостоке. Матчи каждый раз получаются напряженными и очень зрелищными! Кстати, в следующий раз игроки словацкой сборной прилетят в столицу Приморья в феврале 2017 года.

Но Словакия – это не  только Братислава. Чудесным бисером вокруг столицы рассыпаны города и деревушки. Именно там бережно хранятся древние традиции словаков.

С частью из них нас познакомит жительница древнего города Шаля, которому уже перевалило за 1000 лет, госпожа Даниэла Добошова и ее внук Адам.

"Рождество мы встречаем 24 декабря, - говорит Даниэла. – Это особенный для нас праздник. В этот день принято садиться за стол всей семьей. В каждом углу стола мы раскладываем монеты. Считается, что это поможет прожить год безбедно".

Обязательно за столом остается одно свободное место – для нежданного гостя или путника. А женщина за трапезой не должна вставать из-за стола, хлопотать по хозяйству, чтобы счастье не оставило дом.

В разгар трапезы в дом заходит специальный человек, желая здоровья, счастья и любви всем в доме, благословляет всех присутствующих и предлагает белое вино и обязательно - вафли с медом, чтобы жизнь была сладкой, чеснок – чтобы болезни обходили дом стороной, яблоки и орехи, как символ изобилия и благоденствия.

Яблоки в этот день мы нарезаем особенным образом. Поперек.

Тогда на срезе отчетливо видна звездочка. Это – символ везения и удачи круглый год. Такие яблоки у нас кладут на тарелку вместе с особой выпечкой "опеканце". У нас традиционно делают опеканце с маком.

Обязательно в этот день на столе суп из грибов. Затем следует отведать картофельный салат, а в качестве основного блюда у нас подают рыбу. Жареного карпа. У нас не приято ни на Рождество, ни на Новый год подавать мясо птицы. Никакой. Чтобы счастье не вылетело из дома.

 

После как все насытились, мы дружно идем к елке, где всех ждут подарки. У нас принято весело проводить время в этот день. Обязательно поем колядки, играем в традиционные игры.

Конечно же, и в Рождество, и на Новый год, мы печем торты, но, наверное, самое любимое и самое традиционное лакомство – это пряники, "МедОвики" по-словацки.

Мне очень часто помогает готовить медовики мой внук, Адам.

И мы с Адамом хотим с удовольствием поделиться с вами нашим любимым рецептом:

  • 1 кг муки, просеять 3 раза,
  • 300, можно с лишним, грамм сахарной пудры, также просеять 3 раза,
  • 2 чайные ложки пищевой соды,
  • 150 грамм растопленного сливочного масла,
  • 250 грамм меда, расплавить, но не доводить до кипения!
  • 5 яиц,
  • Специи: по 1 ч.л. аниса, мускатного ореха, гвоздики молотой, ванили, 3 ч.л. корицы.

Все ингредиенты перемешать до получения однородного теста. Положить его в холодильник, желательно на 24 часа. Затем раскатать тесто в пласты, шириной до 3 мм, вырезать фигурки и смазать их маслом. Выпекать при температуре 190 градусов 7-8 минут, или пока волшебный аромат не распространится по кухне, а фигурки не приобретут коричневый цвет. Дать им остыть, а в это время приготовим глазурь для украшения.

  • 140 грамм сахарной пудры, просеять 3 раза,
  • 1 яичный белок

Взбить яичный белок с сахарной пудрой в густую пену. Выложить эту пену в кондитерский мешок или плотный пакет, у пакета отрезать кончик и нанести узор на пряники. Мы это с удовольствием делаем с внуком, и вот что у нас получается.

Метки: блюда

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