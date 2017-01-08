В середине февраля 2017 года Индия собирается одновременно запустить на орбиту Земли 103 спутника

Индийская организация космических исследований (ИСРО) сообщила об этом в среду. Как отмечают местные СМИ, запуск аппаратов должен состояться уже в начале февраля текущего года, а в космос направятся преимущественно мини- и микроспутники, сообщает ЕНВ.

Из 103 спутников, которые Индия выведет на орбиту, только три принадлежат ей. На орбиту все спутники выведет ракета-носитель PSLV-C37, сконструированная в Индии. Индия сегодня является одной из более больших и энергично развивающихся космических держав в мире. Хотя в начале 21 века можно было говорить о претензиях на ведущие роли в околоземном пространстве лишь двух стран (Россия и США).

Напомним, что с запуском собственного спутника при помощи собственной ракеты-носителя Индия в 1980 году стала седьмой космической державой.

Индийская организация космических исследований (ISRO), являющаяся своеобразным индийским аналогом американской NASA, в последние годы старается поразить мировую общественность, и в первую очередь общественность стран, которые определенное время работают над освоением космоса, своими программами. Сама организация ISRO была основана в далеком 1969 году, однако в течение почти шести лет ничем примечательным отметиться не успела, пока ни стала тесно сотрудничать с советскими специалистами в области космонавтики. Результатом этого сотрудничества стал запуск в 1975 году первого индийского искусственного спутника Земли "Ариабхата" с "Капустина Яра". Естественно, без научно-технической помощи советских инженеров-конструкторов при создании этого космического аппарата не получилось бы ничего.

Спутник индийская сторона использовала для исследования ионосферы, солнечных импульсов, также для изучения галактических импульсов. Насколько самой Индии, которую при всем уважении совершенно нельзя было назвать в 70-е годы технологически и экономически развитой страной, была важна непосредственно работа "Ариабхаты" - вопрос, как говорится, риторический. Зато важен был сам факт прорыва в космос.

На апрель 1984 года пришелся полет первого индийского космонавта Ракеша Шарма, участвовавшего в организованной Москвой программой "Интеркосмос". После полета первый индийский космонавт был удостоен высших наград в Индии и СССР, став, в частности, Героем Советского Союза и Кавалером ордена Ленина.

Именно Ракеш Шарма, по утверждениям Нью-Дели, стал главным идейным вдохновителем разработок Индией программы пилотируемых полетов, высказав слова о необходимости независимых разработок на конференции в 2006 году. Это не менее эпохальное для Индии событие, чем полет в космос ее первого летчика-космонавта, и считается началом работы ISRO над новыми амбициозными проектами.

При достаточно ограниченном по нынешним меркам финансировании (около одного миллиарда долларов в год) Индийское космическое агентство в плане освоения космоса на основе собственных программ за последние годы смогло добиться ощутимых успехов. Уже через пару лет после обозначенной конференции с участием Ракеша Шарма Индия удивила мир тем, что запустила первый в своей истории космический зонд "Чандраян", предназначенный для исследования Луны. Примечательно, что лунный спутник был отправлен с индийского космодрома Шрихарикота с помощью индийской же ракеты PSL V-XL. При этом индийский проект стал не просто первым самостоятельным, но еще и принес Индии ощутимую прибыль от того, что зонд на своем борту нес и иностранные исследовательские аппараты, принадлежащие Европейскому и американскому космическим агентством.

Примечательно то, что "Чандраян" стал не просто первым индийским лунным зондом, но и аппаратом, который чуть было ни совершил самую настоящую революцию в умах многих теоретиков в области космических исследований. Революция эта заключалась в том, что индийский зонд мог развеять десятилетиями создававшийся определенным кругом лиц стереотип о том, что человеческая нога никогда не ступала на лунную поверхность. Американцы, которые, казалось бы, исчерпали все свои возможности доказать скептикам, что их астронавты были на Луне, стали буквально молиться на "Чандраян", потому что тот передал на Землю ряд примечательных фотографий места прилунения "Аполлона-15", а также следов "луномобиля", на котором американские астронавты катались по естественному спутнику Земли.

Кстати, подобные фото пересылались на Землю и американскими космическими аппаратами, однако скептики называли их очередной фальшивкой, так как американский аппарат, по их мнению, объективным быть никак не может. И вдруг фото с индийского, вроде бы объективного, "Чандраяна", за год своей работы в космосе передавшего на Землю более 70 тысяч снимков поверхности Луны.