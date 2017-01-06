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Общество

05 января 2017, 21:20
Подводники Владивостока отметили годовщину образования подплава России

Подводники Владивостока отметили годовщину образования подплава России

Кроме того, состоялся митинг, в ходе которого выступили ветераны подводного флота

В полдень 5 января на Корабельной набережной Владивостока состоялись мероприятия, посвященные 112-й годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота России, сообщает ЕНВ.

Здесь у монумента"Пионерам подводного плавания Тихоокеанского флота" состоялся короткий митинг, его открыл председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал запаса Александр Конев, затем перед военными моряками выступили заместитель командующего Тихоокеанским флотом вице - адмирал Андрей Рябухин.

"Ветераны-подводники и представители командования ТОФ возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок", — сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа РФ.

Кроме того, состоялся митинг, в ходе которого выступили ветераны подводного флота.

Напомним, что первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905 году был создан первый в России "отряд миноносцев", приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве № 1102.

Уже через несколько месяцев в составе отряда миноносцев было 12 субмарин, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.

Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты, ударное противолодочное и противокорабельное вооружение, надежно защищая дальневосточные рубежи нашей Родины.

Метки: ТОФ

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