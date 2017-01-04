Примводоканал "индексировал" льготы сотрудников

В структуре предприятия три водохранилища, тысячи километров водоводов, десятки водопроводно-насосных станций, очистные сооружения и станции обеззараживания воды. А ещё – автотранспортное хозяйство, служба аварийных работ, бригады про эксплуатации и содержанию сложного имущества и оборудования, с помощью которого обычная приморская вода из рек и ручьёв доводится до качества питьевой и подаётся в квартиры приморцев и на предприятия. В "Приморском водоканале" работает почти три тысячи приморцев. Ежедневно здесь производится почти 400 тысяч кубометров чистой воды, сообщает ЕНВ.

Именно в интересах трудящихся на "Примводоканале" специалистов в конце декабря 2016 года здесь был принят новый трудовой договор - документ, регламентирующий взаимоотношения работников краевого предприятия со своим руководством, а также условия труда и отдыха, заработной платы и премирования трудового коллектива. Договор был принят на профсоюзной конференции КГУП "Приморский водоканал", состоявшейся в поселке Штыково.

В работе конференции приняли участие более 150 делегатов от всех подразделений предприятия. Причем работники "Примводоканала" могли заранее сформулировать свои претензии, вопросы и предложения по коллективному договору, срок действия которого заканчивался в декабре 2016 года, и подать их в письменном виде в профсоюзную организацию. Это новшество пробудило в коллективе активность. Люди почувствовали себя сопричастными к созданию "конституции" предприятия, по которой им предстоит работать в ближайшие три года.

Все замечания, вопросы и пожелания по коллективному договору были представлены генеральному директору "Примводоканала" Алексею Осиюку. В результате изучения замечаний и предложений на конференцию было вынесено три самых насущных вопроса. Во-первых, ежегодная индексация заработной платы. Во-вторых, увеличение размера материальной помощи на погребение близких родственников. И, в-третьих, поощрение работников по достижению пенсионного возраста в размере должностного оклада. После общения с делегатами, гендиректор предприятия озвучил решение провести индексацию заработной платы в размере 4,5% с июля 2017 года. Положительное решение было принято и по второму вопросу. Отныне работники будут получать матпомощь в размере 10 тысяч рублей на погребение близких родственников. Также была одобрена материальная помощь в размере должностного оклада сотрудникам, проработавшим на предприятии 10 и более лет, и уходящим на заслуженный отдых.

Для справки: сегодня в составе профорганизации "Примводоканала" 72% членов от общего числа работников. В основном это специалисты, проработавшие на предприятии несколько лет и даже десятилетия. Эти люди на собственном опыте ощутили реальную помощь профсоюза, будь то компенсация за путевку в санаторий, материальная помощь в трудной жизненной ситуации или бесплатная путевка ребенку в летний лагерь отдыха.