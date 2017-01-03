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В мире

02 января 2017, 16:20
В Новый 2017 год лидер КНДР Ким Чен Ын впервые обратился к нации в европейском костюме

В Новый 2017 год лидер КНДР Ким Чен Ын впервые обратился к нации в европейском костюме

Судя по содержанию речи, лидер КНДР решил продемонстрировать скромность, а миру намекнуть на новые ракетные запуски Пхеньяна

Новогодняя речь лидера КНДР - это традиционно "программа на наступивший год", потому специалисты анализируют каждую мелочь, хотя, конечно, Северная Корея все равно преподносит сюрпризы, сообщает ЕНВ.

Председатель Трудовой партии Кореи, Председатель Государственного Совета КНДР и Верховный Главнокомандующий Корейской Народной Армии уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын выступил с новогодней речью, отметив в ее запеве, что 2016 год явился годом революционного торжества и великих перемен, который войдет особой страницей в истории нашей партии и Родины.

"В прошлом году благодаря высокому революционному энтузиазму всех членов партии, личного состава КНА и всего народа и при глубоком внимании всего мира знаменательно и торжественно прошел 7-й съезд ТПК, как великий политический фестиваль. В прошлом году произошел решительный перелом в укреплении обороноспособности чучхейской Кореи, и наша Родина поднялась на высоту восточной ядерной и военной державы, на которую не посмеет напасть ни какая враждебная держава. В прошлом году мы добились блестящих побед в 70-дневной и 200-дневной трудовых вахтах во имя прославления 7-го съезда ТПК. Мы должны снова начать новогодний марш для достижения еще больших побед", - сообщил лидер Северной Кореи.

Ким Чен Ын сумел удивить зарубежных экспертов с самого начала. Впервые за всю историю подобных выступлений Ким был в западном костюме, с галстуком и при этом не надел традиционный для жителей КНДР значок с изображениями вождей.

Выступление, которое многократно показывалось по ТВ в записи в течение 27 минут начиная с полудня, сопровождалось показом различных фотографий, демонстрирующими успехи КНДР в прошедшем 2016 году - от запусков баллистических ракет до побед женской юношеской сборной Северной Кореи на чемпионате мира по футболу.

Крайне необычным элементом выступления стало признание Ким Чен Ыном своих недостатков и скромная оценка своих действий:

"Вот стоишь на этом месте в начале года перед верящим тебе, искренне поддерживающим самым лучшим в мире народом и сразу чувствуешь растущую ответственность в плане выполнения задачи о том, как лучше всего поддержать свой народ… Душой-то всегда этого хочется сделать, но вот жаль, что в ушедшем году не всегда мои способности позволяли выполнить всё задуманное", - заявил Ким Чен Ын, подчеркнув, что с еще большим рвением будет работать в интересах корейцев. В ходе речи лидер КНДР, пожелав народу своей страны, чтобы новый год "был полон надежд и выдающихся достижений", поклонился зрителям, что очень нетипично для выступлений руководителей Севера перед населением.

Впрочем, закончил свое выступление лидер КНДР на вполне оптимистичной ноте: "Я буду самоотверженно бороться для того, чтобы та эпоха, когда народ, веря в великого вождя и великого Полководца, с оптимизмом на будущее пела песню "Ничему не завидуем на свете", стала не куском истории, а нынешней реалией. В это новогоднее утро даю твердую клятву, что буду искренним слугой народа, который с чистой душой служит своему народу".

Метки: Северная Корея

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