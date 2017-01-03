Каких судов и кораблей не досчитался ВМФ России в 2016 году

Согласно официальным данным Минобороны РФ, в состав ВМФ в 2016 году введено 24 надводных корабля и судна обеспечения, а также две многоцелевые подводные лодки. Причем президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил журналистам, что гособоронзаказ 2016 года выполнен почти на 100 процентов, сообщает ЕНВ.

По данным портала FlotProm промышленность "задолжала" ВМФ РФ около десятка кораблей самых разных классов, их ввод в строй по разным причинам перенесен на 2017 год и далее.

Среди "опоздавших" - головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Его строительство началось в Петербурге в начале 2006 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания.

Сроки передачи головного корабля проекта 22350 переносились не раз, но в этом году дата 22 ноября называлась как окончательная. Однако ближе к концу года ввод в строй фрегата решили сдвинуть еще раз - до окончания ревизии всех систем и механизмов. Поэтому флот примет "Адмирала Горшкова" где-то в первой половине 2017 года.

Начальник главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Воложинский не считает очередной перенос сдачи фрегата чем-то предосудительным: "Проблема создания корабля, тем более головного, она всегда идет через труды, через сложности, но в ближайшие месяцы эта задача будет решена успешно. Здесь нет условия выполнения к какому-то празднику, назначенной дате. Здесь идет вдумчивая кропотливая работа, для того, чтобы моряки получили действительно законченный и совершенный корабль", – сказал он.

Корабли проекта 22350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн, длиной - 135 метров, шириной - 16 метров, скоростью хода - до 29 узлов. Экипаж - 180-210 человек. На вооружении состоят корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 мм, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет и зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут".

Задерживается ввод в строй и фрегата проекта 11356 "Адмирал Макаров".

"Адмирал Макаров" - третий сторожевой корабль проекта 11356. Заложен на Прибалтийском судостроительном заводе 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Планировалось, что фрегат вступит в строй до конца этого года.

В начале декабря 2016 года пресс-служба завода отчиталась, что корабль проходит финальную стадию госиспытаний в Балтийском море. Фрегат успешно выполнил ракетные пуски и артиллерийские стрельбы по реальным мишеням, имитирующим береговые и воздушные цели. Кроме того, испытаны реактивная бомбометная установка РБУ-6000, противодиверсионные средства и авиационный комплекс корабля.

Но в пресс-службе завода не смогли ответить на вопрос, когда же состоится передача корабля ВМФ, и пообещали сообщить, как только будет определена дата подъема Андреевского флага на борту "Адмирала Макарова".

Фрегаты проекта 11356 предназначены для дальних морских походов и ведения борьбы с надводными кораблями и подлодками, а также отражения воздушных атак. В состав вооружения корабля входят: артиллерийская установка А-190 калибра 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также ракетный комплекс высокой дальности "Калибр-НК". Также может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Весной 2016 года Черноморский флот усилил головной фрегат проекта 11356 – "Адмирал Григорович", а в начале лета в состав ВМФ России передан второй корабль – "Адмирал Эссен", который сейчас готовится к переходу в Севастополь.

Запаздывает ввод в состав флота большого десантного корабля проекта 11711 "Иван Грен", который обещали сдать в октябре 2016 года.

Казалось все идет по плану: в июне корабль вышел на ходовые испытания в Балтийское море, а в августе во время шторма помог выбраться из власти стихии гражданскому катеру. Но после этого – тишина.

Головной БДК проекта 11711 относится к числу заслуженных долгостроев. "Иван Грен" заложен в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. Швартовные испытания начались в октябре 2015 года.

Корабль сможет перевозить на борту 13 танков или 36 БМП, а также до 300 десантников. На вооружении корабля стоят три шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установки и два транспортно-боевых вертолета Ка-29.

"Провисает" сдача заказчику корветов проекта 20380 "Совершенный" и "Громкий".

Корвет "Совершенный", первый в "дальневосточной" серии из шести кораблей проекта 20380, строится на Амурском судостроительном заводе с 2006 года. Начало ходовых испытаний назначали на 2013 год, однако сроки пришлось сдвинуть из-за нехватки денежных средств и ошибок производственного планирования. Впоследствии, после визита на Дальний восток министра обороны Сергея Шойгу, его заместитель Юрий Борисов сообщил о пересмотре цены - вместо 6,5 млрд. рублей за каждый корвет заплатят 13 млрд. рублей.

22 мая 2015 года "Совершенный" вывели из цеха и спустили на воду. Летом начались его испытания и планировалась его передача флоту до конца года. Но не получилось.

Второй корвет "Громкий" на Амурском судостроительном заводе заложили в 2012 году. Несмотря на разницу в шесть лет, "Громкий" собирались сдать, как и "Совершенный", до конца 2016 года. Однако, по последней информации, это были чересчур оптимистические планы. В реальности в 2017 году корабль только спустят на воду.

Корабли проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тысячи тонн, длину более 100 метров, максимальную скорость до 27 узлов и дальность автономного плавания до 4 тысяч миль. Вооружение корветов включает в себя: две пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса "Уран", ЗРК "Редут", комплексы противоторпедной защиты "Пакет", 100-мм артиллерийскую установку А-190, зенитно-ракетный артиллерийский комплекс "Кортик-М", ПЗРК "Игла", две шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630М, два гранатомета ДП-64. На борту может базироваться вертолет Ка-27.

Вовремя не сданы флоту также спасательный буксир "Академик Александров" и три судна тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус".