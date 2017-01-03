В первый день наступившего года в Приморском крае погиб 14-летний мальчик

Первого января в 14.30 в дежурную часть МО МВД России "Дальнегорский" поступило сообщение о ДТП с участием несовершеннолетних, произошедшем в п.Пластун Тернейского района Приморского края. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции.

Установлено, 19-летней мужчина за рулем автомобиля Хонда Одиссей двигался со стороны ул.Лермонтова в направлении ул.Стахановской п.Пластун. В районе дома №25а по ул.Гидростроителей водитель не справился с управлением, совершил наезд на забор, после чего автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне Хонда помимо водителя находились четверо несовершеннолетних пассажиров – мальчики 13 и 14 лет, все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний мальчик-пассажир скончался на месте происшествия, трое 13-летних пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления не проходил.

Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних, в настоящий момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего, в том числе, каким образом подростки взяли ключи от "иномарки" и знали ли об этом их родители.

Всего 1 января на территории Приморского края зарегистрировано 45 дорожно-транспортных происшествий: 9 – с пострадавшими, 36 – с материальным ущербом. Помощь врачей понадобилась 13-ти пострадавшим, 1 человек погиб. В 4 ДТП водители управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, всего же в первый день нового года в крае привлечено к ответственности 60 нетрезвых автомобилистов.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.