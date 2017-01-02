Первое января в истории Приморского края

1 января 1937 года было создано районное управление "Дальэнерго", эта дата считается днем основания Приморской энергосистемы.

Системообразующими электростанциями в этот период явились Артемовская ГРЭС (ныне Артемовская ТЭЦ), Владивостокская ГРЭС № 1 (ныне Владивостокская ТЭЦ № 1) и Владивостокская ГРЭС № 2 ("КЭТ").

История ОАО "Дальэнерго" насчитывает 16 трудовых династий энергетиков. Их общий трудовой стаж - более 2360 лет.

Метеостанция "МГ-2 Владивосток" отметила вековой юбилей.

В канун 1917 года на западном склоне сопки Орлиное гнездо во Владивостоке был организован пункт метеонаблюдений "Владивосток-обсерватория". В феврале 1959 года из-за застройки окружающей территории новыми жилыми домами станция была перенесена на северо-западный склон сопки Буссе, где она работает и по сей день. Площадка располагается на сопке высоко над жилыми домами и промышленными объектами, и поэтому второе, неофициальное ее название - Гора.

За годы своей работы метеостанция Владивосток внесла огромный вклад в изучение климатических и погодных особенностей краевого центра и бухты Золотой рог. И сегодня работа станции не потеряла своей актуальности. На основе данных этого пункта наблюдений синоптики Примгидромета составляют прогнозы погоды, выпускают штормовые предупреждения, от которых зачастую зависит режим работы многих предприятий, портов, коммунальных и жизнеобеспечивающих служб всего Владивостока.

1 января 1956 года была создана Южно-Приморская экспедиция.

С 2006 по 2016 гг. предприятие называлось "Приморгеология", ныне - АО "Дальневосточное производственно-геологическое объединение".

Более полувека "Дальневосточное ПГО" занимается геологическим изучением Приморского края. Специалисты компании накопили богатейший материал о геологической обстановке в Приморье, запасах полезных ископаемых, которые представляют практически всю таблицу Менделеева. Приморские геологи внесли значительный вклад в становление и развитие горнорудной промышленности и строительной отрасли региона.

В 2012 году предприятие вошло в состав государственного многопрофильного геологического холдинга "Росгеология", созданного по Указу президента РФ Владимира Путина.

Предприятие открыло в крае более 180 месторождений, в том числе оловянных, вольфрамовых и полиметаллических руд, угля, сырья для производства цемента, фарфора, стройматериалов.

Работники компании создали несколько поколений Государственной геологической карты края, подготовили геологическую основу для мелиорирования земель в сельскохозяйственных районах Приморья.

В 1973 году в Приморье был образован Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН.

За время существования Института его сотрудники приняли участие более чем в 500 экспедициях, где проводились комплексные гидрологические, гидрофизические и гидрохимические исследования северной части Тихого океана, дальневосточных и арктических морей. В Институте созданы базы и архивы данных наблюдений, уникальные коллекции образцов донных осадков и горных пород.

В 1964 году было создано Государственное казенное учреждение культуры "Приморская краевая библиотека для слепых".

Уже более 50 лет библиотека предоставляет в читальном зале и выдает на дом читателям издания специальных форматов: книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом (по брайлю), аудиокниги, книги укрупненным шрифтом, рельефно-графические пособия, плоскопечатные книги и периодические издания.

Кроме того, библиотека обучает инвалидов работе на персональном компьютере с использованием адаптивных компьютерных технологий, ведет консультации для инвалидов по зрению по обеспечению доступа к информации и использованию технических средств реабилитации.

45 лет исполнилось со дня образования Приморского морского пароходства (ныне ПАО "Приморское морское пароходство").

История Приморского морского пароходства началась в 1972 году. Более 30 лет компания доставляла нефтеналивные грузы в порты Дальнего Востока и восточного сектора российской Арктики.

Сегодня ПМП занимается подбором и трудоустройством российских моряков на суда иностранных компаний, предоставлением консалтинговых услуг, координацией работы береговых подразделений и дочерних компаний, занятых в сфере подготовки морских специалистов.

1 января 1972 года порт пункта Посьет был преобразован в "Морской торговый порт Посьет".

Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря в заливе Посьета, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в Группу "Мечел": "Якутуголь" и "Южный Кузбасс". Порт приобрел особое значение после начала поставок продукции с Эльгинского угольного месторождения.

В настоящее время порт Посьет способен переваливать 7 миллионов тонн грузов в год, а после завершения модернизации его мощность в долгосрочной перспективе возрастет до 12 миллионов тонн в год.

АО "Торговый порт Посьет" является градообразующим предприятием поселка Посьет, 350 жителей которого – сотрудники компании.