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Общество

01 января 2017, 15:30
Владивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров Библии

Владивостокский суд решил уничтожить 40 экземпляров Библии

В Библии важно не только содержание, но и маркировка, решил суд

Во Владивостоке мировой суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии, которые хранились в офисе религиозной организации "Армия спасения" и не были должным образом маркированы. Дело об административном правонарушении было возбуждено в начале декабря. На суде представитель организации признал вину, заявив, что не знал о необходимости маркировать материалы. В постановлении суда указывается, что согласно закону о свободе совести распространяемые в рамках миссионерской деятельности печатные материалы должны иметь маркировку организации. В итоге суд оштрафовал "Армию спасения" на 30 000 руб. и предписал уничтожить помимо Библии одно Евангелие и другую религиозную литературу, обнаруженную в офисе, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Ведомости".

Руководитель "Армии спасения" в России Александр Хорьков считает решение суда "кощунственным": "И смех и грех – как можно уничтожать Библии, это все-таки книги, не нуждающиеся в юридической интерпретации". Маркировку, конечно, надо было сделать, признает он, но "конфисковать и уничтожать книги – это нонсенс".

Адвокат "Славянского правового центра" Сергей Чугунов считает, что никакой миссионерской деятельности не было, литература лежала в офисе. По его словам, это первое решение суда об уничтожении Библии, причем изданной в синодальном переводе и не "Армией спасения". По новым нормам из закона Ирины Яровой, в случае распространения литературы без маркировки в рамках миссионерской деятельности кроме штрафа предусмотрена конфискация всего тиража, добавляет Чугунов.

В 2015 г. горсуд Южно-Сахалинска признал экстремистскими несколько сур Корана. Позже это решение было отменено, а Госдума приняла специальную поправку, запретив признавать Библию, Коран, Танах и Ганджур экстремистскими материалами. "Можно было бы говорить о необходимости принять поправки и о запрете на уничтожение священных книг – но это полумеры. В первую очередь надо главу о миссионерской деятельности приводить в соответствие с Конституцией", – считает Чугунов.

Случай из практики

В декабре Выборгский горсуд удовлетворил жалобу ассоциации евангельских христиан "Гедеон" на местную таможню. В июле она не пропустила из Финляндии 20 000 экземпляров Нового завета в синодальном переводе, обязав перевозчика провести экспертизу на наличие экстремистских высказываний.

Русская православная церковь иначе трактует ч. 3 ст. 17 закона о свободе совести, говорит руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения Чернега: "Если издателем распространяемой литературы является "Армия спасения", то она должна маркироваться, если сторонний издатель – маркировать не надо. Суд использовал неверную трактовку". К тому же в КоАПе не прописано уничтожение конфискованной литературы, подчеркивает Чернега: "Грубо говоря, за незаконную миссионерскую деятельность – не террористическую или экстремистскую – организация карается уничтожением Библии. Это большой перегиб, вызывающий обеспокоенность. Возможно, стоит говорить и о внесении поправок в закон, чтобы такая санкция, как уничтожение Библии, не применялась".

"Для суда Библии – предметы административного правонарушения. Закон обязывает судью принять решение независимо от чувств граждан к предмету правонарушения", – поясняет адвокат Михаил Фролов. Но обычно санкцию в виде безальтернативной конфискации прописывают в составах, где сам предмет правонарушения запрещен или ограничен к гражданскому обороту – экстремистские, порнографические материалы, реклама наркотических веществ и проч., поэтому в данном случае это недоработка закона, полагает Фролов: "Суд вышел за рамки полномочий, определив уничтожить конфискованные вещи, поскольку после конфискации их судьбу решает не суд, а Российский фонд федерального имущества. Эти книги изъяты, но не запрещены – в конце концов, их можно промаркировать и использовать по назначению".

У судей есть все возможности не выносить подобных решений, а у прокуроров – не придираться к верующим по любому поводу, говорит религиовед Роман Лункин: "Есть Конституция, закон о свободе совести и даже поправка о неподсудности священных писаний. Останавливать силовиков должен и закон, и здравый смысл". В Выборге свидетелей Иеговы судят за их перевод Библии, к переводам Корана тоже возникают вопросы, напоминает эксперт: "Закон Яровой посеял панику среди правоохранителей и верующих: они понимают, что надо как-то применять абсолютно волюнтаристский закон о контроле миссионерства. Все это приводит к многочисленным случаям произвола и стремлению на всякий случай что-то запретить".

Метки: Библия

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