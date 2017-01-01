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Политика

31 декабря 2016, 19:10
Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая

Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая

Это районы ДВФО и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия

Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства России об утверждении вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева председателем российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-востока Китая, сообщает ЕНВ.

Протокол о создании новой МПК был подписан вице-премьером России Юрием Трутневым и заместителем Премьера Государственного совета КНР Ван Яном 7 ноября в рамках 21-ой регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге.

К сфере ведения комиссии отнесены вопросы реализации проектов российско-китайского двустороннего сотрудничества на территориях российских регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия. 

Как уточнил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму около 3 млрд долл. США - почти четверть всех иностранных инвестиций, привлеченных в регион с помощью новых инструментов развития. Это проекты в сфере энергетики, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и логистики, инфраструктуры и туризма. 

"Президент России Владимир Путин в своей программной статье очень ярко и выразительно сформулировал, что во взаимоотношениях с Китаем для России очень важно поймать в свои паруса китайский ветер той экономической мощи, той экономической силы, которая набрана Китаем. Мы четко и последовательно проводим линию, и будем ею руководствоваться всегда, о взаимовыгодном сотрудничестве между нашими странами. Наша цель, в том числе благодаря работе вновь созданной Российско-Китайской межправительственной комиссии, увеличить в ближайшие два года приток инвестиций на Дальний Восток из КНР до 16 млрд. долларов США", - подчеркнул глава Минвостокразвития. 

Метки: Россия-Китай

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