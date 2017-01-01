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Общество

31 декабря 2016, 13:40
На Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке
На Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке
На Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке
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На Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке

Возведение объекта осуществлялось при участии строителей из КНДР

На Камчатке состоялось торжественное открытие нового аквапарка "Чудо-остров", расположенного на территории базы отдыха "Лесная" в Елизовском районе. Это первый крупный проект в сфере туризма, реализованный в рамках территории опережающего развития "Камчатка", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Строительство аквапарка началось в феврале 2014 года. Совокупная стоимость проекта составила более 625 млн рублей. Возведение объекта осуществлялось при участии строителей из Корейской народной демократической республики.   

Право перерезать красную ленточку на входе в аквапарк было предоставлено гостям церемонии – заместителю Председателя Правительства Камчатского края Марине Суббота и Генеральному консулу КНДР во Владивостоке Им Чхон Иру, а также собственнику нового аквапарка Александру Витчинову.

"Проект по строительству аквапарка был реализован резидентом территории опережающего социально-экономического развития. Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР. Мы сегодня видим реальные результаты работы, подтверждающие, что решение Правительства Российской Федерации о создании такой территории на Камчатке было принято не зря. Я поздравляю всех с этим событием. Надеюсь, что в этом аквапарке будет приятно отдыхать как жителям Камчатки, так и гостям полуострова", - сказала Марина Суббота.  

Как отметил Генконсул КНДР, появление таких объектов на Камчатке будет способствовать развития международного туризма на полуострове.   

"Мы очень рады, что, несмотря на экономические трудности, камчатские предприниматели, проявляя высокий патриотизм и мобилизовав все свои силы и ресурсы, смогли завершить строительство такого крупного объекта. Важно, что всё это время искреннюю поддержку инициаторам проекта оказывали власти региона, в частности министерство экономического развития и торговли Камчатского края", - Им Чхон Ир.

"Чудо-остров" - один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке. Он представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. На территории аквапарка есть взрослые и детские горки, кафе, сауны и многое другое.

"До этого аквапарк работал в тестовом режиме. На сегодняшний день все испытания завершены, и аквапарк официально открыт. Всех жителей и гостей полуострова мы готовы встречать здесь постоянно. Аквапарк работает без выходных, - рассказал собственник аквапарка "Чудо-остров" Александр Ветчинов. - Строить этот объект нам помогали специалисты из Корейской народной демократической республики. Они трудились, не покладая рук, два года. Результат их работы вы можете сегодня увидеть".  

В 2017 году развитие аквапарка будет продолжено. В рамках государственной поддержки проекта планируется бурение дополнительной скважины для обеспечения комплекса термальной водой, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры объекта.

Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. В настоящее время резидентами территории опережающего развития являются 17 предприятий с общим объёмом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей. Помимо этого, на рассмотрении управляющей компании "Корпорация развития Дальнего Востока" находятся еще 14 заявок на общую сумму более 15 млрд рублей.

пресс-служба правительства Камчатского края

Метки: аквапарк, ТОР

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