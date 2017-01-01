Юрий и Наталья Коломейцевы: Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости!

Глубокоуважаемые жители Владивостока и Приморского края! Дорогие друзья и коллеги!

Искренне поздравляем вас с самым красивым и радостным праздником - с Новым Годом!

Прошедший год не был простым... Много напряженных моментов, тяжелых эмоций нам пришлось испытать. Но он и сплотил нас, ещё больше укрепил чувство патриотизма. Глубокими смыслами, пронизанными духом многонационального единства вновь наполнились такие понятия как "Россия", "Россияне", "Отчизна".

Пусть же старый високосный год унесёт все тяжелое и нерешенное.

Дорогие приморцы, мы желаем, чтобы следующий год был благополучным и мирным. Чтобы перелистнулись чёрные страницы экономических, политических, социальных противостояний, от которых устали народы Мира.

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть основания - ясная и конкретная линия социально-экономического и политического развития. Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости!

Пусть нам сопутствует удача, успех и победа! Пусть партнеры, коллеги, близкие и далекие люди радуют своим пониманием и поддержкой!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия всем соотечественникам, приморцам!

Ведущие политологи Приморского края, Юрий и Наталья Коломейцевы.