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Политика

30 декабря 2016, 16:40
Юрий и Наталья Коломейцевы: Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости!

Юрий и Наталья Коломейцевы: Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости!

Поздравление от ведущих политологов Приморского края

Глубокоуважаемые жители Владивостока и Приморского края! Дорогие друзья и коллеги!

Искренне поздравляем вас с самым красивым и радостным праздником - с Новым Годом! 

Прошедший год не был простым... Много напряженных моментов, тяжелых эмоций нам пришлось испытать. Но он и сплотил нас, ещё больше укрепил чувство патриотизма. Глубокими смыслами, пронизанными духом многонационального единства вновь наполнились такие понятия как "Россия", "Россияне", "Отчизна".

Пусть же старый високосный год унесёт все тяжелое и нерешенное. 

Дорогие приморцы, мы желаем, чтобы следующий год был благополучным и мирным. Чтобы перелистнулись чёрные страницы экономических, политических, социальных противостояний, от которых устали народы Мира.  

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть основания - ясная и конкретная линия социально-экономического и политического развития. Пусть в Новом 2017 году нас ждут только приятные новости! 

Пусть нам сопутствует удача, успех и победа! Пусть партнеры, коллеги, близкие и далекие люди радуют своим пониманием и поддержкой!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия всем соотечественникам, приморцам!

Ведущие политологи Приморского края, Юрий и Наталья Коломейцевы.

Метки: поздравление

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