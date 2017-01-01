Плату за проезд в автобусах Владивостока будут взимать корейцы

Администрация Владивостока нашла исполнителя внедрения системы электронной оплаты проезда в автобусном транспорте краевой столицы. Им стало ООО "Городская Транспортная Система" (ГТС), зарегистрированное в сентябре прошлого года с уставным капиталом 100 тыс. рублей, сообщает ЕНВ со ссылкой на деловую газету "Золотой Рог".

Основным учредителем компании, по данным издания, выступает южнокорейская компания Gideon Sysctech, которой принадлежит 80% капитала совместного предприятия. Остальные 20% принадлежат муниципальному предприятию "ВПОПАТ №1".

Как стало известно, городской бюджет заплатит за запуск услуги по внедрению и обслуживанию системы электронной оплаты проезда и автобусной информационной системы 480 млн. рублей, соответствующая закупка у единственного поставщика (ООО "ГТС") была проведена в декабре этого года.

Как следует из договора, заключенного с ООО, с момента установки оборудования и программного обеспечения по обслуживанию системы электронной оплаты проезда цена договора устанавливается в размере 6% (в том числе НДС 18%) комиссионного вознаграждения от оплаты наличными стоимости проезда и оплаты стоимости проезда с помощью электронных транспортных карт пассажира, при условии функционирования всех элементов системы электронной оплаты проезда и при условии внедрения на автобусы МПВ "ВПОПАТ №1" в количестве не менее 10 единиц. При этом есть ограничение – вознаграждение не может превышать 2 млн. рублей в месяц.

Кстати, ООО "ГТС" уже получило статус резидента Свободного порта Владивосток, объявив о планируемом объеме инвестиций 1,8 млрд. рублей.

Система электронной оплаты проезда предполагает, что оплата за проезд в городском общественном транспорте будет производиться через кэш-боксы (универсальные автоматы для оплаты проезда). Цель внедрения системы очевидна - исключить из системы финансовых расчетов водителей, которые будут только "рулить", не отвлекаясь на прием денег от пассажиров и поиски закатившейся сдачи. Тем паче, что вскоре стоимость проезда в автобусах Владивостока скорее всего опять подоражает, и видимо, составит не менее 23 рублей.

Интересно, что в Хабаровске, например, стоимость автобусного билета составляет 21 рубль. При этом кэш-боксы и "Дельфины" в городских автобусах Хабаровска успешно заменяют кондукторы советского образца; те самые, сидящие на переднем сиденье в теплой кофте и с кожаной сумкой-кассой через плечо. Выгода очевидна: бюджет Хабаровска не потерял полмиллиарда на внедрение супер-схемы обилечивания, водители в перестроечных времен напрочь отринуты от кассы автобуса, сотни хабаровчан имеют работу.

Кстати, впервые о совместном проекте с корейской компанией во Владивостоке заговорили еще год назад, когда мэр Игорь Пушкарев стал инициатором перехода на очередную схему безналичной оплаты проезда.

2 сентября 2015 года в тестовом режиме новая система была опробована в двух автобусах маршрута №15 "ДВФУ – Т/ц "Изумруд". Сегодня автоматы уже установлены в автобусах городских маршрутов №15, 98Ц и 98Д, но пока они принимают оплату только наличными.

Переход на корейские технологии нанес удар по проекту банка "Приморье" "Мой дельфин", запущенному четыре года назад. На прошлой неделе банк принял решение о постепенном завершении проекта. Возможность пополнения карт будет отключена до окончания текущего года.

Напомним, что с апреля 2012 года по июнь 2016 года банк выпустил несколько десятков тысяч одноименных карт, с помощью которых горожане могли оплачивать поездки в автобусах и услуги связи и ЖКХ в терминалах банка.

Клиенты банка, на чьих картах "Мой Дельфин" еще остались денежные средства, могут продолжать их использовать для расчетов в общественном транспорте, оплаты коммунальных услуг, сотовой связи и интернета в терминалах банка. Такая возможность сохранится до конца января 2017 года.

Стоит отметить, что банк "Приморье", контролируемый женой экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, вероятно, не захочет за просто так терять перспективный рынок.

"Сейчас мы ведем переговоры с компанией "Городская Транспортная Система" о банковской поддержке новой, более современной, инфраструктуры оплаты за проезд, созданной при участии южнокорейской компании Gideon Systech. Опыт "Дельфина" и новейшие корейские технологии могут обеспечить удобную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Проект будет успешным при поддержке городской администрации", - сказал председатель правления банка "Приморье" Андрей Багаев.