Обсуждения
Архив Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаСтиль жизниВ миреНовости компаний
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Стиль жизни

30 декабря 2016, 13:30
В России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков

В России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков

Ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ужесточить законодательство в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков. Об этом он сказал в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

"Ужесточения требует законодательство в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях", — сказал Сергей Иванов.

По мнению директора приморского сафари-парка Дмитрия Мезенцева, содержать животных в зоопарках можно только в том случае, если площадь позволяет организовать животным комфортные условия. Он подчеркнул, что необходимо при решении вопроса о плохом содержании животных в передвижных зоопарках проработать вопрос и о том, что будет с ними после их закрытия, пишет портал Gismeteo.

Скорее всего, государство должно будет выделить средства на содержание, поскольку будет трудно распределить зверей по большим зоопаркам. Дмитрий Мезенцев рассказал, что в приморском сафари-парке для того, чтобы принять несколько новых животных, нужен примерно год и большие средства.

Директор зоопарка "Садгород" во Владивостоке Сергей Асновин считает, что нужно не только ужесточить законодательство, но и установить допустимые размеры для клеток и вольеров. Нельзя допускать мучения животных, что происходит в передвижных зоопарках и цирках, условия в которых он назвал издевательскими.

Недостаток площади и пространства приводит к тому, что у хищников происходит врастание когтей в лапы, а пятнистые олени живут в маленьких клетках. Асновин отметил, что нужно ввести запрет на отлов диких животных ради размещения их в зоопарках — в них должны находиться только животные, которые оказались в беде, либо рожденные в неволе.

В свою очередь, пресс-секретарь зоопарка "Чудесный" в Уссурийске Александра Попова предложила ввести специальный регламент ответственности для директоров зоопарков и цирков, а также для работников, отвечающих за животных. Также должна быть предусмотрена серьезная проверка этой ответственности.

Ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и снизить возраст наступления уголовной ответственности за данное преступление.

Метки: дельфинарий, зоопарк, передвижной цирк

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Последние новости

Юрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока КитаяЮрий Трутнев утвержден председателем комиссии по развитию ДВ России и Северо-Востока Китая
вчера, 19:10
Это районы ДВФО и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия
На Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем ВостокеНа Камчатке открылся один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке
вчера, 13:40
Возведение объекта осуществлялось при участии строителей из КНДР
Владимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем ВостокеВладимир Путин подписал закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке
30 декабря 2016, 17:20
Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке дойдет до среднероссийского уровня

От первого лица

Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
27.12.2016 13:20
Александр Мартынов: Мы оказываем всевозможную помощь людям
14.12.2016 12:00
Александр Ивашкин: Мы не будем по тебе скучать, 2016 год
13.12.2016 17:30
Дмитрий Селютин назначен генеральным директором АО "ДВЭУК"

Самые популярные

Горячие обсуждения

20.12.2016 12:20
Задержан "сельский" вице-губернатор Приморья 1
22.12.2016 17:00
Евгений Зотов: Нам скоро будет некуда вывозить мусор 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика Стиль жизни В мире Китай Новости компаний Южная Корея Япония

Архив Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+