В России хотят ужесточить законы для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ужесточить законодательство в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков. Об этом он сказал в ходе заседания Государственного совета Российской Федерации, сообщает ЕНВ.

"Ужесточения требует законодательство в отношении передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животные содержатся в невыносимых условиях", — сказал Сергей Иванов.

По мнению директора приморского сафари-парка Дмитрия Мезенцева, содержать животных в зоопарках можно только в том случае, если площадь позволяет организовать животным комфортные условия. Он подчеркнул, что необходимо при решении вопроса о плохом содержании животных в передвижных зоопарках проработать вопрос и о том, что будет с ними после их закрытия, пишет портал Gismeteo.

Скорее всего, государство должно будет выделить средства на содержание, поскольку будет трудно распределить зверей по большим зоопаркам. Дмитрий Мезенцев рассказал, что в приморском сафари-парке для того, чтобы принять несколько новых животных, нужен примерно год и большие средства.

Директор зоопарка "Садгород" во Владивостоке Сергей Асновин считает, что нужно не только ужесточить законодательство, но и установить допустимые размеры для клеток и вольеров. Нельзя допускать мучения животных, что происходит в передвижных зоопарках и цирках, условия в которых он назвал издевательскими.

Недостаток площади и пространства приводит к тому, что у хищников происходит врастание когтей в лапы, а пятнистые олени живут в маленьких клетках. Асновин отметил, что нужно ввести запрет на отлов диких животных ради размещения их в зоопарках — в них должны находиться только животные, которые оказались в беде, либо рожденные в неволе.

В свою очередь, пресс-секретарь зоопарка "Чудесный" в Уссурийске Александра Попова предложила ввести специальный регламент ответственности для директоров зоопарков и цирков, а также для работников, отвечающих за животных. Также должна быть предусмотрена серьезная проверка этой ответственности.

Ранее в Совете Федерации предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными и снизить возраст наступления уголовной ответственности за данное преступление.