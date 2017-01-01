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Политика

28 декабря 2016, 15:20
Михаил Веселов: Пусть новый, 2017 год будет щедрым на радостные события!

Михаил Веселов: Пусть новый, 2017 год будет щедрым на радостные события!

Поздравление депутата Думы Владивостока

Уважаемые жители Владивостока!

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро уходящий год станет лишь воспоминаниями о многих важных и интересных событиях. А наступающий 2017 год уже ставит перед нами новые рубежи. Искренне верю, что в Новом году город нашенский станет богаче, успешнее, комфортнее, а каждый горожанин станет жить лучше.

Новый год традиционно - семейный праздник в кругу самых близких и любимых. И я желаю вам встретить его в кругу родных людей, чтобы всем вместе проводить завершающийся год с благодарностью.

Пусть новый, 2017 год будет щедрым на радостные события, оправдает наши самые смелые ожидания, принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет озарён улыбками и наполнен радостью!

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении намеченных планов.

А самое главное – веселого прекрасного праздничного настроения на весь следующий год!

С уважение, депутат Думы Владивостока Михаил Веселов.

Метки: поздравление

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