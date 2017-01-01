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Экономика

30 декабря 2016, 11:20
Tokyo Auto Salon 2016
Tokyo Auto Salon 2016
Tokyo Auto Salon 2016

Во Владивостоке пройдет первый международный автосалон

Шоу пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября 2017 года

Международный автосалон представит в Приморье яркие тюнинговые концепты. Эта выставка станет первым российско-японским проектом в рамках договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита Губернатора края в Страну восходящего солнца, сообщает ЕНВ со ссылкой на АПК.

Как рассказал генеральный директор Технохолдинга "Сумотори" Виталий Веркеенко, автосалон "Владивосток" станет первым совместным проектом с японской корпорацией Arai Shoji Co. Ltd, договор с которой был подписан в ходе визита губернатора Приморья Владимира Миклушевского в Японию в ноябре этого года. Детали обсудили во время поездки в Страну восходящего солнца в рамках визита президента России Владимира Путина.

Японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd специализируется на профессиональной организации выставок, в том числе автосалонов. Она ежегодно в январе проводит Токийский салон в крупном выставочном комплексе Makuhari Messe. По словам руководителя Технохолдинга, Владивостокская выставка замкнет треугольник знаменитых азиатских автосалонов – Токио-автосалон и Бангкок-автосалон.  

"Автосалон представляет не только новинки мирового автопрома и последние модели ведущих японских производителей, но и их яркие тюнинговые концепты. Владивосток – автомобильная столица Дальнего Востока России и самый автомобилезированный город в стране. Приморцы по достоинству оценят специальные версии стандартных автомобилей, новинки тюнинговой индустрии и яркое шоу Владивосток - автосалон, который пройдет на площадке терминала Экспо во вторую неделю сентября", – отметил Виталий Веркеенко.

Второй проект, который реализует "Сумотори" совместно с корпорацией Arai Shoji Co. Ltd, – завод по глубокой переработке подержанных авто. По словам Виталия Веркеенко, стороны приступили к детальной проработке плана.

Кроме того, Arai Shoji Co. Ltd. владеет франшизой D1, брендом, под эгидой которого в Японии, Приморье, а теперь и в Китае проходят знаменитые соревнования по автомобильному дрифту.

В ходе российско-японского бизнес-форума в рамках визита Президента России стороны определили даты и формат проведения четвертой международной дрифт-битвы D1 PRIMRING GRAND PRIX в спортивно-туристическом комплексе "Приморское кольцо".

"С 15 по 17 сентября в Приморье снова приедут сильнейшие пилоты из России, Японии, Китая, Таиланда, Индонезии, Украины и США. Со следующего года приморская битва станет чемпионатом Азии и расширит не только географию соревнований и участников, но и рамки. На этот раз участие в битве на Примринге смогут принять не только топовые пилоты японской серии D1, квалификацию попробуют пройти и пока не известные широкой публике спортсмены. Такая рулетка только добавит интриги приморским соревнованиям", – отметил Виталий Веркеенко.

Японская сторона уже приступила к формированию специальных туров в Приморье под это мероприятие. Планируется использовать не только чартерные авиаперевозки, но и возможности регулярного паромного сообщения, связывающего Приморье и японскую провинцию Тоттори. Оператором этой линии выступает DBS Cruise Ferry, предварительные переговоры с компанией также прошли в рамках российско-японского бизнес-диалога в декабре этого года.

Метки: Владивосток автосалон

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