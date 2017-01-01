Россельхознадзор: Правила перевозки домашних животных

О перевозке четвероногих по России и совместной поездке за границу рассказыли нспекторы отдела пограничного ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте теруправления, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю.

Чтобы отправиться в отпуск вместе со своим домашним питомцем, нужно подготовиться к поездке заблаговременно. И в первую очередь обратиться в государственную ветеринарную клинику для оформления ветеринарно – сопроводительных документов. Вне зависимости от способа передвижения и пункта назначения, не менее, чем за 20 дней до выезда необходимо привить своего питомца от бешенства, если прививка не была сделана в течение последних 12 месяцев.

В случае, если вы путешествуете на автомобиле по территории России, других справок вам не потребуется, а вот с поездками за пределы России все несколько сложнее. Это связано в первую очередь с тем, что каждая страна имеет свои требования к ввозу-вывозу животных. С требованиями стран можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора в разделе "Ввоз. Вывоз. Транзит".

С перечнем требований "своей" страны уже можно отправляться в государственную ветеринарную клинику для получения ветеринарного свидетельства формы № 1. В этом документе указываются сведения о владельце, прививках и маршруте. Обратите внимание: свидетельство действительно в течение 5-ти дней с момента выдачи до начала перевозки.

Следующий шаг – оформление экспортного ветеринарного сертификата формы 5а. При наличии ветеринарного свидетельства, его выпишут в пограничном контрольном ветеринарном пункте Россельхознадзора в месте пересечения государственной границы России.

Следует иметь в виду, что для зарубежных поездок все документы должны быть оформлены на двух языках- русском и английском, но требования страны – импортера могут предписывать и дополнительный перевод на их язык.

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с правилами перевозки животных компании-перевозчика. Ведь кроме документов, авиакомпании и железная дорога регламентируют условия перевозки животных, в зависимости от их веса и размеров с учетом веса сумок/контейнеров/клеток.