Евгений Тесленко: От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Новым 2017 годом!

Этот праздник один из самых светлых и любимых, он объединяет нас надеждами, мечтами и верой в лучшее. Все мы хотим жить в благополучной, процветающей стране, все мы верим, что следующий год принесет нам больше возможностей для достижения этой цели.

Уходящий год был сложным для страны и каждого из нас. Со всей очевидностью перед Россией встала необходимость перехода к поддержке человека труда, то есть большинства россиян - учителей, врачей, ученых, инженеров и рабочих, индивидуальных предпринимателей и фермеров.

Убежден, что вместе мы сможем вернуть нашей стране былое величие, обеспечить каждому человеку труда достойную жизнь.

Желаю каждому в Новом году крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта дома и в семье, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу заботу и уважение. Счастья вам! Здоровья, мира, добра!

Победы всем нам в Новом 2017 году! С уважением!

Депутат Думы Владивостока, руководитель регионального отделения Межрегионального общественного движения "В защиту человека труда" Евгением Тесленко.